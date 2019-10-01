الأرصاد الجوية: سقوط أمطار وسحب منخفضة على هذه المناطق وبيان درجات الحرارة الثلاثاء

توقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن يسود طقس -اليوم الثلاثاء- مائل للاعتدال على أجزاء من السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على القاهرة وبعض مناطق الوجه البحري، وحتى شمال الصعيد، وشديد الحرارة على الصعيد نهارا مع الاعتدال ليلا.







سقوط أمطار وسحب منخفضة

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية ما يفيد وجود شبورة مائية صباحا على بعض مناطق شمال البلاد، مع سحب منخفظة ومتوسطة ويصاحب ذلك سقوط أمطار، وذلك على أجزاء من السواحل الغربية، المصاحبة لرياح نشطة محملة بالأتربة ما يعيق الرؤية الأفقية، وأغلبها شمالية غربية معتدلة، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.







حالة البحر

أما عن حالة البحر الأبيض المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة ويرتفع الموج وتكون الرياح سطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح المصاحبة سطحية شمالية غربية.

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بيان درجات الحرارة

وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 32

شبين الكوم 22 31

طنطا 23 31

دمنهور 23 30

الإسكندرية 24 29

بلطيم 22 29

مطروح 20 28

السلوم 20 28

سيوة 19 34

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 20 33

السويس 22 32

العريش 20 29

رفح 20 29

رأس سدر 22 29

نخل 16 29

نويبع 26 31

طابا 21 29

كاترين 15 30

الطور 25 30

شرم الشيخ 26 33

الغردقة 24 33

مرسى علم 26 33

الفيوم 22 32

بنى سويف 21 32

المنيا 20 33

أسيوط 20 33

سوهاج 21 34

قنا 22 36

الأقصر 24 37

أسوان 24 38

أبوسمبل 23 37

الوادي الجديد 24 36

شلاتين 25 35

أبو رماد 25 34

حلايب 26 33

رأس حدربة 26 33