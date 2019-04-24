الأرصاد الجوية | طقس الخميس 25 أبريل حار ودرجات الحرارة على القاهرة تكسر حاجز الثلاثين وتقترب من الأربعين على الصعيد

طقس مصر، وما يحمله من عوامل عِدة تُؤثر بشكلٍ كبير على النشاط اليومي للمواطن المصري، خاصة بعد فترة ليست بالقليلة شهدت خلالها الأجواء تقلبات مشهودة بحالة الطقس، تمثل أخرها في انخفاض كبير بدرجات الحرارة بداية الأسبوع الحالي، تبعه ارتفاع كبير بدرجات الحرارة في نهايته .

وصدر الآن عن الهيئة المصرية للأرصاد، التقرير اليومي الخاص بطقس يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2019، ليؤكد أن درجات الحرارة الخميس تتجه نحو ارتفاع جديد استمر منذ يومين، ولكن هذه المرة تكسر حاجز الثلاثين بأغلب الأنحاء، فإليكم تفاصيل درجات الحرارة ليوم الخميس 25-4-2019 كما ورد عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية .

درجات الحرارة وحالة الطقس الخميس 25 أبريل 2019

أشار تقرير الخميس 25-4-2019 الصادر عن الأرصاد الجوية بمصر، أن المستوى العام المتوقع لدرجات الحرارة يتأرجح بين الاعتدال والميل للحرارة والأجواء الحارة على مختلف أنحاء مصر الجغرافية .

فنجد أن درجات الحرارة يوم الخميس تتراوح من 24 حتى 28 درجة مئوية على السواحل الشمالية، وتتأرجح من 29 حتى 31 درجة مئوية على العاصمة القاهرة والدلتا والوجه البحري مُتخطيه لأول مرة هذا الأسبوع حاجز الثلاثين درجة مئوية على القاهرة ومعظم مدن ومحافظات الدلتا ومناطق الوجه البحري .

وعلى الصعيد نجد أن درجات الحرارة بشمال الصعيد تتجه نحو الميل للحرارة وتتراوح من 33 حتى 35 درجة مئوية وحارة بجنوب ووسط الصعيد وتتراوح من 36 حتى 39 درجة مئوية .

بيان درجات الحرارة الخميس – تقرير هيئة الأرصاد الجوية

وعن درجات الحرارة يوم الخميس 25 أبريل خلال ساعات الليل نجد أن تقرير الأرصاد أكد تراوحها من 15 حتى 17 درجة مئوية .

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