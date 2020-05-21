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الأرصاد: انتهاء الموجة الحارة.. وطقس الغد مائل للبرودة

بواسطة معتز بدوي
حالة الطقس موجة الطقس الحارة

تمر جمهورية مصر العربية، منذ عدة أيام، بواحدة من أكثر الموجات ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث وصلت درجة الحرارة العظمى في العاصمة (القاهرة) إلى 44 درجة مئوية في بعض بعض الأحيان، حسبما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كاشفة عن موعد انتهاء الموجة الحارة.

1 موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر
2 حالة الطقس غدا الجمعة في المحافظات
3 درجات الحرارة غدا الجمعة

موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد، في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الطقس سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة بداية من مساء اليوم الخميس الموافق 21 مايو، حيث يعود الطقس إلى الاعتدال، بينما يكون مائل للبرودة في بعض المناطق، مثل القاهرة والسواحل الشمالية، وسيكون لطيفا في بعض المناطق كشمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الجمعة في المحافظات

وقالت هيئة الأرصاد، أنه مع مجيء يوم غد الجمعة، سيحدث تغيرا كبيرا في حالة الطقس، حيث ستقل درجات الحرارة من 6-7 درجات عن الحالية، وبذلك تنكسر الموجة الحارة بشكل نهائي.

ومن المتوقع، حسب بيان الهيئة، أن هذا الانخفاض سيصاحبه سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق كالسواحل الشمالية والغربية، وذلك بنسبة 30% تقربيا.

درجات الحرارة غدا الجمعة

نعرض لكم درجات الحرارة، غدا الجمعة الموافق 22 مايو 2020، في مختلف مناطق الجمهورية:

  • القاهرة: درجة الحرارة: العظمى 37، الصغرى 22.
  • الوجه البحري: درجة الحرارة: العظمى 36، الصغرى 21.
  • السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة: العظمى 27، الصغرى 20.
  • السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة: العظمى 29، الصغرى 20.
  • شمال الصعيد: درجة الحرارة: العظمى 39، الصغرى 24.
  • جنوب الصعيد: درجة الحرارة: العظمى 44، الصغرى 31.
معتز بدوي

صحفي مصري، شغلت مناصب تحريرية مختلفة في العديد من المواقع الإلكترونية المصرية والعربية، وأهتم بالصحافة الخدمية التي تساعد القارئ على الوصول إلى معلومة مفيدة.

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