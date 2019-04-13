الأرصاد: انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال ال24 ساعة المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال ال 24 ساعة المقبلة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس الأحد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد خلال النهار، مائل للبرودة ليلاً على كافة أنحاء الجمهورية.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية في الصباح الباكر على عدة مناطق شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة فى الشمال، والرياح سرعتها معتدل تكون نشطة على السواحل الشمالية.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تقل درجات الحرارة بمقدار 6 درجات مئوية لتسجل درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس الأحد ما يلي:-

القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، الإسكندرية العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة، مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، سوهاج درجة الحرارة العظمى 32 درجة، ودرجة الحرارة الصغرى 18 درجة، قنا درجة الحرارة العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، أسوان درجة الحرارة العظمي 35 درجة والصغرى 20 درجة.

من الجدير بالذكر بأن مصر تمر حالياً بفصل الربيع والذي يتميز بتقلبات جوية حادة، تتغير ما بين الحين والأخر إما ارتفاعاً في درجات الحرارة أو انخفاضاً في درجات الحرارة، بين لا يكون هناك استقرار دائم في درجات الحرارة.

ووفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية فإنه يمكن للمواطنين تخفيف ملابسهم بعد الاحتفال بيوم شم النسيم والذي سيكون أواخر شهر أبريل الجاري.

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