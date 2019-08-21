الأرصاد تبشر المواطنين: طقس ممتع ولطيف خلال هذه الفترة

بعد موجة الحر الشديدة التي سادت البلاد الأيام الماضية، فمن المتوقع أن تنخفص درجات الحرارة قليلا الفترة القادمة، حيث أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه سيسود البلاد الأيام القادمة طقس لطيف وممتع، وستكون نسبة الرطوبة منخفضة عن الأيام الماضية وذلك لنهاية الأسبوع الجاري.

وأشار إلى وجود نشاط للرياح وسحب منخفضة ومتوسطة، مما بساعد على تحسن الجو بشكل كبير ليبدو خريفيا، ومتوقع أن تنخفض درجات الحرارة درجة أو درجتين خلال الأيام القادمة.

وعن طقس غد الأربعاء فسيكون معتدلا على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال البلاد، وشديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا ولطيف ليلا، ومتوقع ظهور السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على خليج السويس والبحر الأحمر، الأمر الذي يؤدي إلى اضطراب الملاحة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الإسكندرية 25 31.

بلطيم 25 30.

مطروح 22 30.

القاهرة 25 36.

شبين الكوم 24 35.

طنطا 24 34.

سيوة 24 37.

بورسعيد 25 31.

دمياط 24 31.

السويس 25 36.

العريش 22 33 .

رفح 22 32.

رأس سدر 25 36 .

نخل 17 35 .

نويبع 28 37 .

طابا 26 34 .

كاترين 18 32.

شرم الشيخ 29 37 .

الغردقة 27 38.

مرسى علم 28 35.

الفيوم 26 37.

بنى سويف 25 36.

المنيا 22 37.

أسيوط 24 37.

سوهاج 25 38.

قنا 26 38.

الأقصر 26 40 .

أسوان 29 42 .

أبوسمبل 31 41 .