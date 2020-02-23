الأرصاد تتوقع طقساً بارداً..تعرف على حالة الطقس يوم الإثنين 2020/2/24

نرصد لكم حالة الطقس المتوقعة يوم الإثنين الموافق 2020/2/24 ، فى جميع المحافظات المصرية، طبقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وطبقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشهد مدن القاهرة الكبرى، طقسا بارد نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح تكون معتدلة، أما منطقة الوجه البحرى، والسواحل الشمالية، فتشهد طقساً بارد نهاراً شديد البرودة ليلاً، مع سقوط أمطار متويطة إلى غزيرة، وفى مناطق الصعيد وسيناء يكون الجو بارد نهاراً وشديد البرودة ليلا.

وتظهر درجات الحرارة كما هو موضح بالجدول:

ووجهت الهيئة النصح للمواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة وعدم التعرض للتيارات الباردة، والابتعاد عن المناطق المكشوفة تجنباً للصواعق، وكذلك عدم السير بجوار أعمدة الكهرباء فى حالة سقوط الأمطار، لعدم التعرض للصعق الكهربائى.

من ناحية أخرى رفعت الأجهزة المحلية بالمحافظات المصرية درجة الاستعداد لهطول الأمطار، حيث تعمل هيئة الصرف الصحى على تطهير البيارات، وتوفر الوحدات المحلية سيارات لكسح المياه المتراكمة فى الشوارع، وكذلك التأكد من عمل صفايات المطر، وتشديد الرقابة على مواقع العمل فى محطات رفع مياه الصرف لتخفيض منسوب الترع والمصارف، حتى لا تغرق الأماكن القريبة من الأراضى الزراعية.