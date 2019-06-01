الأرصاد تتوقع طقسا ممطرا في عيد الفطر المبارك

بمناسبة اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك والذي يبدأ فلكيا يوم الثلاثاء 4 يونيو، وقد قالت الهيئة، في بيان رسمي، أن التوقعات تشير إلى أن درجات الحرارة خلال هذه الفترة ستكون في معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، ليسود بشكل عام طقس معتدل على المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، بينما يكون حارا على محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن ومحافظات القناة، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال النهار، ويكون لطيفا أثناء الليل على كافة الأنحاء.

أمطار على السواحل ومناطق متفرقة

كما توقعت هيئة الأرصاد أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء، ويصاحبها سقوط للأمطار، والتي تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الغربية للبلاد، بينما تكون خفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

أما حركة الرياح، فتكون معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال فترة العيد، فهي كالتالي:

السواحل الشمالية من 29 إلى 31 درجة.

الوجه البحري والقاهرة من 35 إلى 36 درجة.

شمال الصعيد من 38 إلى 40 درجة.

جنوب الصعيد من 44 إلى 45 درجة.

جنوب سيناء من 35 إلى 36 درجة.

كما أوضحت الأرصاد، أن الأجواء تسمح بشكل عام بالخروج للمتنزهات والحدائق العامة والاستمتاع بها وكذلك بجميع الشواطئ المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط ونهر النيل، إلا أنها طالبت المواطنين بالقيادة بهدوء على الطريق الزراعي والطرق القريبة من المسطحات المائية صباحا، بسبب الشبورة المائية.