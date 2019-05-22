الأرصاد تحذر الصائمين من حالة الطقس الخميس والجمعة وتعلن عن موجة حارة غير مسبوقة

أكد الدكتور محمود شاهين مدير ادارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تصل إلى أعلى مستوياتها في النصف الثاني من الربيع، وتشهد البلاد موجة حارة كانت بدايتها الثلاثاء وتبلغ ذروتها الخميس والجمعة، ويؤكد أن درجة الحرارة العظمي ستتخطى 43 درجة في القاهرة، وأكد بأن ارتفاع الحرارة في هذا التوقيت طبيعي فيكون الطقس حار وترتفع درجات الحرارة في النصف الثاني من فصل الربيع وتكون معدلات درجات الحرارة أكثر من الصيف مع انخفاض نسبة الرطوبة مما يجعل الشعور أقل بدرجات الحرارة مقارنة بفصل الصيف.

حالة الطقس في مصر

ترتفع درجة حرارة الجو بشكل عام يومي الخميس والجمعة في فترة الظهيرة وتصل درجات الحرارة العظمي إلى أقصى درجاتها، مع نشاط نسبي للرياح في المساء ويكون الطقس لطيف في المساء رغم ارتفاع درجات الحرارة الصغرى ولكن تنخفض نسبة الرطوبة التي تعطي الشعور بأن درجات الحرارة أقل من الصيف، ولكنها غير ذلك فنشهد في هذه الأيام أكبر معدلات لدرجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس

السواحل الشمالية الغربية (40 – 20) والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء (41 – 22) والوجه البحري والقاهرة (44 – 23) وجنوب سيناء والغردقة (40 – 26) وشمال الصعيد (44 – 25) وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين (44 – 30).

موعد انكسار الموجة الحارة

يشير الدكتور محمود شاهين إلى أن درجات الحرارة ستبدأ بالانكسار بداية من السبت 25/5/2019، وأشار إلى أنه من المبكر توقع قيم انخفاض درجات الحرارة.

تحذير هيئة الأرصاد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة في فترة الظهيرة، ونبهت على الصائمين بشكل خاص بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس يومي الخميس والجمعة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى فقدان المياه من الجسم وتؤكد على ضرورة تناول كمية كبيرة من المياه والسوائل قبل الفجر وخاصة للعمال والمضطرين للسفر في هذه الأوقات الحارة، ومن الضروري استخدام المظلات الشمسية ونظارات الشمس في حالة الخروج في هذا التوقيت الحار والتعرض لأشعة الشمس مباشرة.