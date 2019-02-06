الأرصاد تحذر المواطنين وتحدد مدة الطقس السيئ (فيديو)

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليوم، من استمرار الطقس السيئ وتقلبات الجو الأيام المقبلة حتى يوم الجمعة المقبل، إلى جانب انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة، وتساقط للأمطار على معظم أنحاء الجمهورية.

انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار مظاهر اليوم

وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على قناة إكسترا نيوز الفضائية، اليوم: “اليوم انخفضت درجات الحرارة بشكل مفاجئ، مما يؤدي لتساقط الأمطار وحدوث تقلبات في الجو من غيم ورياح محملة بالأتربة، فدرجة الحرارة اليوم تختلف عن أمس بانخفاض ١٠ درجات، ويعود هذا للتغيرات المناخية التي أثرت على العالم كله.

اليوم ذروة تقلبات الطقس

وأكمل عبد العال: “اليوم هو ذروة عدم الاستقرار في الجو، وسوف تسقط الأمطار على جميع أنحاء الجمهورية، وعلى شمال البلاد ويصحبها البرق والرعد، وفي الجنوب وسلاسل جبال البحر الأحمر تصل الأمطار إلى حد السيول، وسيستمر هذا الطقس حتى يوم الجمعة المقبل”.

سير الملاحة رغم تقلبات الطقس

وأكد عبد العال أن حركة الملاحة تسير بشكل شبه طبيعي رغم قلة نشاط الرياح أمس وتقلبات الجو، مضيفا: “البحرين الأحمر والأبيض قابلين لأعمال الملاحة”.

رئيس الهيئة العامة للأرصاد ينصح قائدي السيارات

ونصح عبد العال المواطنين بعدم تخفيف الملابس، كما نصح قائدي السيارات بتوخي الحذر بسبب تساقط الأمطار وخاصة في الانزلاقات على الطرق السريعة، مشددا على ضرورة تخفيف السرعة، وترك مسافة كافية بين السيارات على الطرق.