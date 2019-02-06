الأرصاد| تحذر المواطنين، وتصرح أمطار تصل إلى حد السيول

تحدث رئيس هيئة الأرصاد الجوية، الدكتور “أحمد عبد العال” عن حالة الطقس اليوم في مصر، وهي حالة غير مستقرة في الأحوال الجوية تشهدها البلاد، ترجع إلى التغير في المناخ الذي أثر على معظم أنحاء البلاد، وأكد على انخفاض درجة الحرارة العظمى بالقاهرة اليوم لتصل إلى 20 درجة أي ستنخفض 11 درجة، بعد أن سجلت في بداية اليوم 31 درجة، وقام بالتحذير من طقس اليوم، أثناء مداخلة تليفونية مع الإعلامية “لما جبريل” ببرنامج (هنا العاصمة)، من طقس اليوم الذي يصل إلى حد شديد البرودة في الليل، وذلك اعتباراً من اليوم الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الثامنة غداً من صباح يوم الخميس.

نصيحة الدكتور “أحمد عبد العال” للمواطنين :

نصح رئيس هيئة الأرصاد الدكتور “أحمد عبد العال” المواطنين أثناء فصل الشتاء، بعدم التخفيف في الملابس أثناء استمرار فصل الشتاء، وسقوط الأمطار، وأن يتوخوا الحذر بشدة على الطرق أثناء سقوط الأمطار، لتوقعاته بسقوط شديد للأمطار تصل إلى السيول، وذلك على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.