الأرصاد تحذر من أول ايام الصيف رسمياً وتقدم نصائح مهمة لجماهير مباراة افتتاح بطولة أمم أفريقيا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس في أول أيام فصل الصيف والذي يبدأ اليوم الجمعة 21/6/2019 متزامنا مع مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة في مصر 2019، ونوهت الهيئة العامة للأرصاد عن درجات الحرارة والرطوبة المتوقعة وقامت بتقديم بعض النصائح للجماهير التي ستتواجد في المدرجات في المباراة الافتتاحية بين منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي واليكم بيان بتفاصيل حالة الطقس اليوم.

حالة الطقس في مصر

تشهد جمهورية مصر العربية في هذه الأيام ارتفاع في درجات الحرارة تزامنا مع بداية فصل الصيف رسميا وارتفاع نسبة الرطوبة في الجو مما يزيد من الشعور بارتفاع الحرارة ونقدم لكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 37 23 المحلة 35 21 الجيزة 37 23 المنصورة 35 21 الشرقية 37 22 دمنهور 34 21 بورسعيد 29 23 الاسكندرية 27 24 الاسماعيلية 35 23 شرم الشيخ 38 29 السويس 35 25 اسوان 46 32 طنطا 36 21 الاقصر 44 31

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة لجماهير مصر وزيمبابوي في المباراة الافتتاحية اليوم والتي من المقرر أن يكون بها وقت مستقطع في كل شوط لمدة ثلاث دقائق حفاظاً على سلامة اللاعبين، وأوصت الأرصاد الجماهير بضرورة تناول المياه والسوائل بشكل كبير لعدم التعرض للمشكلات بسبب أشعة الشمس الكبيرة وارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة في الجو، وحذرت الهيئة العامة للأرصاد من الاماكن المغلقة التي لا يتم فيها التهوية بشكل صحيح.