الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدا وتبلغ ذروتها الأربعاء والخميس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة حارة حيث أن درجات الحرارة سترتفع في الأيام القادمة وتبلغ زورتها الأربعاء والخميس وأكد الدكتور محمود شاهين أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاع وأن الأثنين 29/4/2019 هو أقل الأيام حرارة فتبدأ الموجه الحارة يوم الثلاثاء وتبلغ زورتها الأربعاء والخميس وتكون درجات الحرارة أكبر من معدلاتها الطبيعية في نفس التوقيت في كل عام .

حالة الطقس في مصر

تشهد جمهورية مصر العربية ارتفاع كبير في درجات الحرارة ويكون الطقس شديد الحرارة على السواحل الشمالية بينما يكون حار على باقي المناطق مع ارتفاع قيم الرطوبة على شمال البلاد مما يزيد من الشعور بالحرارة ويعتدل الجو نسبيا في ساعات الليل المتأخرة على شمال البلاد.

حركة الرياح

تنشط الرياح الشمالية الغربية قليلا وتكون مصاحبة لغبار وأتربة في المناطق الصحراوية ومناطق القناة وعلى بعض المناطق شمال الصعيد .

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة 34° المنصورة 32° الاسكندرية 21° الدقهلية 31° أسوان 38° دمياط 26° أسيوط 37° الفيوم 35° البحيرة 29° طنطا 32° دمنهور 28° الجيزة 34° بني سويف 36° الاسماعيلية 33°

ارشادات هيئة الأرصاد

ينصح مدير ادارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بضرورة عدم التعرض مباشرة لأشعة الشمس في فترة الظهيرة وارتداء غطاء الرأس اذا لزم الأمر بالخروج في هذا التوقيت وسط الحرارة الكبيرة التي تمر بها البلاد في هذا التوقيت والإكثار من شرب السوائل ويمكنكم تخفيف الملابس بشكل رسمي في هذا التوقيت من العام وأكد علي استمرار موجة الحر إلى يوم الخميس القادم .

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