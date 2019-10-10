الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية..متابعة حالة الطقس خلال الأيام القادمة

قال الدكتور إبراهيم عطا المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد العديد من التقلبات الجوية المفاجئة التي تعد من سمات فصل الخريف الجو يكون حاراً نهاراً لطيف أو بارد ليلا على حسب المناطق، موضحاً ان الطقس يشهد تغيرات مناخية حادة وسريعة وذلك من تحول الطقس من حار لبارد، محذراً المواطنين أخذ الحيطة أثناء الخروج في الصباح الباكر أو أثناء الساعات المتأخرة من الليل، مؤكداً على أولياء أمور الطلاب في المدارس والجامعات ارتداء الملابس المناسبة وعدم التهاون بدرجات الحرارة ومتابعة الطقس لتفادي أدوار البرد والأنفلونزا.







التقلبات الجوية

نعيش هذه الفترة تغيرات مناخية “تقلبات جوية” تصدر بسقوط الأمطار تختلف حدتها على حسب المناطق ورياح شديدة غير مصحوبة بالأتربة كما تحدث في الربيع، نظراً لبرودة الطقس التي نشعر بها كلما مرت الأيام نحو الشتاء، وفي هذا الأمر ⇐أعلنت الأرصاد الجوية سقوط امطار وسيول في البلاد وتحدد موعد انتهاء الحر وبرودة الطقس







حالة الطقس خلال الأيام القادمة

صرح خبراء توقعات حالة الطقس بأن يسود طقس معتدل نهاراً بارد ليلاً تتراوح درجات الحرارة ما بين 29: 33 على الوجه البحري والقاهرة تصل إلى 36 :40 درجة جنوب الصعيد حتى أخر شهر أكتوبر، ثم تبدأ في الانخفاض بداية شهر نوفمبر.

وأشار عطا إلى أن يومي الأحد والإثنين القادمين سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على سلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء و جنوب البلاد، مؤكداً أن طوال فصل الخريف تحدث تقلبات جوية تظهر في بردوة الطقس وسقوط أمطار قد تصل لحد السيول.