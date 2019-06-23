الأرصاد تحذر من حالة الطقس الاثنين 24 يونيو وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة مع بداية الموجة الحارة

الأرصاد الجوية تعلن عن حالة الطقس في مصر الاثنين 24/6/2019 وتؤكد على ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة بداية من الاثنين وبداية الموجة الحارة للأسبوع الأول من فصل الصيف والذي تصل ذروتها الجمعة القادمة وتصل درجات الحرارة إلى 40 درجة في الوجه البحري والقاهرة يوم الجمعة ونعرض لكم في هذا المقال حالة الطقس بالتفصيل ليوم الاثنين وبيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة المتوقعة وتحذيرات هيئة الأرصاد.

حالة الطقس في مصر

ترتفع درجات الحرارة في الوجه البحري والصعيد بداية من الاثنين موعد بداية الموجة الحارة في بداية فصل الصيف رسمياً ويكون الطقس معتدلاً على السواحل الشمالية التي تقل فيها درجات الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة بشكل كبير جداً ونعرض لكم الأن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ليوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2019:

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 38 23 المحلة 36 22 الجيزة 38 23 المنصورة 37 22 الشرقية 38 22 دمنهور 35 22 بورسعيد 28 25 الاسكندرية 28 24 الاسماعيلية 35 23 شرم الشيخ 34 29 السويس 35 25 اسوان 40 29 طنطا 37 22 الاقصر 40 30

وأوضحت الهيئة العامة لإدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس غداً الاثنين تشهد أعلى معدلات درجات الرطوبة وتصل إلى 95% في بعض المناطق مما تجعل الشعور بالحرارة أكثر من معدلاتها الطبيعية وإليكم بيان بدرجات الرطوبة في المحافظات:

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة في الجو، وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة ما بين الساعة 11:00ص حتى الساعة 3:00م وحذرت المصيفين على الشواطئ من هذا التوقيت وضرورة الالتزام بالتعليمات بعدم حدوث أي مخاطر.