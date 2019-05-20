الأرصاد تحذر من حالة الطقس الثلاثاء 16 رمضان وتعلن عن موجة حارة غير مسبوقة تبلغ ذروتها الخميس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظاهرة جوية جديدة وموجة حر كبيرة جدا تجتاح البلاد تبدأ الثلاثاء 21/5/2019 وتنتهي بعد 5 أيام وتبلغ ذروتها الخميس وتصل درجات الحرارة العظمي لأكثر من 43 درجة في فترة الظهيرة، وتنبه الهيئة العامة للأرصاد الجوية الصائمين قبل بداية الموجة الحارة لتوخي الحذر وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة أثناء ارتفاع درجات الحرارة والتي تبلغ ذروتها الخميس ونقدم لكم في هذا المقال تقرير بحالة الطقس في مصر خلال الأيام القادمة.

حالة الطقس في مصر

تشهد جمهورية مصر العربية ارتفاع في درجات الحرارة بداية من الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع وتبلغ ذروتها الخميس وتبلغ درجات الحرارة في القاهرة 44 درجة في فترة الظهيرة أثناء الموجة الحارة ونقدم تقرير بدرجات الحرارة

طقس الثلاثاء 21/5/2019

تبدأ الموجة الحارة يوم الثلاثاء وترتفع تدريجيا خلال الاسبوع واليكم درجات الحرارة المتوقعة ليوم الثلاثاء:

السواحل الشمالية الغربية (34 – 18) والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء (29 – 20) والوجه البحري والقاهرة (38 – 22) وجنوب سيناء والغردقة (39 – 27) وشمال الصعيد (41 – 21) وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين (42 – 27).

طقس الأربعاء 22/5/2019

تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع يوم الأربعاء مع نشاط لحركة الرياح قليلا على سيناء وسواحل البحر الأحمر مما تؤثر على حركة الملاحة هناك، ويعتدل الطقس في المساء وتبدأ مرة أخري في الارتفاع بداية من الصباح الباكر واليكم درجات الحرارة المتوقعة:

السواحل الشمالية الغربية (36 – 20) والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء (33 – 22) والوجه البحري والقاهرة (42 – 23) وجنوب سيناء والغردقة (36 – 26) وشمال الصعيد (43 – 25) وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين (43 – 30).

طقس الخميس 23/5/2019

تبلغ ذروة درجات الحرارة المرتفعة يوم الخميس وتصل درجة الحرارة في القاهرة لأكثر من 43 درجة وتحذر هيئة الأرصاد المواطنين من موجة الحر القادمة، وتنبه على الصائمين بعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة، وأليكم بيان بدرجات الحرارة:

السواحل الشمالية الغربية (40 – 20) والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء (41 – 22) والوجه البحري والقاهرة (44 – 23) وجنوب سيناء والغردقة (40 – 26) وشمال الصعيد (44 – 25) وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين (44 – 30).

تحذير هيئة الأرصاد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الصائمين بالتحديد، عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة في فترة الظهيرة، وشرب المياه والسوائل بشكل كثيف قبل الفجر لضمان عدم التعرض للمخاطر وفقد كمية المياه من الجسم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتؤكد على ضرورة استخدام المظلات الشمسية والنظارات أثناء التعرض للشمس مباشرة.

واليكم حالة الطقس في مصر بالتفصيل