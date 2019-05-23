الأرصاد تحذر من حالة الطقس الجمعة 19رمضان وتؤكد ارتفاع درجات الحرارة إلى الذروة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الموجة الحارة والتي كانت بدايتها يوم الثلاثاء وتبلغ ذروتها الخميس والجمعة، وأكد الدكتور محمود شاهين أن موعد انكسار الموجة الحارة يوم السبت الموافق 25 مايو – 20 رمضان وتبدأ بعدها درجات الحرارة بالانخفاض، وتنبه هيئة الأرصاد الجوية على المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة في فترة الظهيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتؤكد على الصائمين بشكل خاص لتفادي خطورة درجات الحرارة وانخفاض الماء في الجسم بسبب الحرارة ونعرض لكم حالة الطقس في مصر بالتفصيل.

حالة الطقس في مصر

تشهد جمهورية مصر العربية موجة حارة غير مسبوقة وذلك في النصف الثاني من فصل الربيع، ورغم ارتفاع درجات الحرارة إلا أنها لن تؤثر بشكل كبير بسبب انخفاض نسبة الرطوبة، وهذا عكس ما يحدث في الصيف، وتكون درجات الحرارة في الصيف أقل من المعدل الذي نشاهده اليوم وغدا الجمعة ولكن مع ارتفاع نسبة الرطوبة التي تؤثر على الجميع أكثر من ارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة

المنطقة الصغرى العظمى الوجه البحري والقاهرة 30 42 جنوب سيناء والغردقة 31 43 شمال الصعيد 30 44 جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 32 45 السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 35 السواحل الشمالية الغربية 22 30

تحذيرات هيئة الأرصاد

حذرت هيئة الأرصاد المواطنين والصائمين بشكل خاص من التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة، وضرورة استخدام المظلات الشمسية ونظارات الشمس للمضطرين إلى الخروج في هذا التوقيت والسفر، وضرورة شرب المياه بشكل كبير قبل الفجر لضمان التحمل في فترة الظهيرة بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

انكسار الموجة الحارة

أعلنت هيئة الأرصاد أن السبت هو موعد انكسار الموجة الحارة وعودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية وإليكم بيان بدرجات الحرارة السبت: