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الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا الخميس 20-5-2020 وبيان درجات الحرارة

بواسطة dina badr
حالة الطقس غدًا الخميس حالة الطقس غدًا الخميس

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدًا الخميس 20-5-2020 وبيان درجات الحرارة المتوقعة على المدن والمحافظات المصرية، وتوقعت هيئة الأرصاد، أن تشهد البلاد غدًا ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على المدن والمحافظات بشكل عام، ونشرت توقعات في تقرير سنقوم بعرضه لكم من خلال هذا المقال.

1 حالة الطقس غدًا الخميس
2 سقوط الأمطار
3 حالة البحرين
4 بيان درجات الحرارة
5 بيان الأرصاد

حالة الطقس غدًا الخميس

  • القاهرة والوجه البحري: من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، مائل للبرودة خلال ساعات الليل.
  • السواحل الشمالية: سيسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، مائل للبرودة خلال ساعات الليل والرياح ستكون معتدلة تنشط أحيانًا.
  • شمال وجنوب الصعيد: سيسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، حار خلال ساعات الليل، والرياح ستكون معتدلة، نشطة على بعض المناطق، مثل شمال الصعيد، تصل إلى حد العاصفة.

سقوط الأمطار

وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد بعض مناطق القاهرة الكبرى سقوط الأمطار خفيفة رعدية، بنسبة 30% تقريبًا، بجانب توقعات سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد بنسبة 50%، وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 60%، وستكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية متفرقة على مدار اليوم.

حالة البحرين

  • البحر المتوسط:

الحالة معتدلة، وارتفاع الموج ما بين المتر ونصف إلى المترين، والرياح شمالية غربية.

  • البحر الأحمر:

الحالة خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ما بين المتر والمتر ونصف والرياح شمالية شرقية.

بيان درجات الحرارة

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 43 24
الإسكندرية 31 23
وادي النطرون 41 24
طنطا 41 23
شبين الكوم 41 23
دمنهور 38 24
بلطيم 34 24
مطروح 26 21
السلوم 28 22
سيوة 39 24
بورسعيد 34 24
دمياط 33 24
الزقازيق 41 24
المنصورة 39 23
الإسماعيلية 43 25
السويس 41 25
العريش 38 24
رفح 37 22
رأس سدر 37 26
نخل 41 22
نويبع 37 26
طابا 38 25
كاترين 33 22
الطور 37 27
شرم الشيخ 39 28
الغردقة 38 27
مرسى علم 39 27
الفيوم 44 26
بني سويف 44 26
المنيا 44 27
أسيوط 44 29
سوهاج 44 30
قنا 44 31
الأقصر 44 31
أسوان 44 41
إدفو 44 31
أبوسمبل 43 31
الوادي الجديد 43 32
شلاتين 38 29
أبورماد 38 29
حلايب 38 30
رأس حدربة 39 31

بيان الأرصاد

حالة الطقس غدًا الخميس
حالة الطقس غدًا الخميس
dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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