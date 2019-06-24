الأرصاد تحذر من حالة الطقس في مصر وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال الأسبوع

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر خلال هذا الأسبوع والذي يشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والتي تصل ذروتها يوم الجمعة القادم، وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الظهيرة ونعرض لكم بيان بحالة الطقس ودرجات الحرارة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس في مصر

تشهد جمهورية مصر العربية حالة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة مع بداية فصل الصيف وبدأت درجات الحرارة بالارتفاع منذ اليوم وتصل إلى ذروة الموجة الحارة في الجمعة وتصل درجات الحرارة العظمي في الوجه البحري والقاهرة 40 درجة مئوية مع ارتفاع نسبة الرطوبة مما يجعل الشعور اكبر بدرجات الحرارة.

حالة الطقس الثلاثاء 25 يونيو

نعرض لكم في هذا المقال بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا ونسبة الرطوبة ويتم تحديث المقال يوميا لعرض درجات الحرارة لليوم التالي لمتابعة التغيرات التي تحدث في حالة الطقس والتي تعلن عنها هيئة الأرصاد الجوية يوميا وإليكم بيان بدرجات الحرارة:

درجات الحرارة المتوقعة غدا

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 39 25 المحلة 38 22 الجيزة 40 24 المنصورة 39 22 الشرقية 40 23 دمنهور 37 22 بورسعيد 31 26 الاسكندرية 29 24 الاسماعيلية 37 24 شرم الشيخ 35 30 السويس 37 26 اسوان 43 33 طنطا 39 22 الاقصر 43 32

الرطوبة

تتحكم نسبة الرطوبة في الجو في الشعور بالحرارة فعندما ترتفع الرطوبة يزيد الشعور بدرجات الحرارة وعندما تنخفض يقل الشعور بالحرارة، وإليكم درجات الرطوبة المتوقعة في المحافظات

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

تحذر هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة والتي تشهد أكبر معدلات درجات الحرارة وتنوه على المصيفين توخي الحذر من هذا التوقيت على الشواطئ.