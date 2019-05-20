الأرصاد تحذر من حالة الطقس وموجة حارة غير مسبوقة تستمر حتى نهاية الاسبوع

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة حارة تضرب البلاد تدريجيا، وتكون بداية الموجة الحارة الثلاثاء 21/5/2019 الموافق 16 رمضان 1440، وتحذر الأرصاد من حالة الطقس وتأثيرها على الصائمين فقد تشهد جمهورية مصر العربية موجة حارة كبيرة جدا وتشتد تدريجيا، وتصل درجة الحرارة العظمى إلى أكثر من 42 درجة في القاهرة، ونعرض لكم في هذا المقال بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وموعد انكسار الموجة الحارة وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس في مصر الثلاثاء 21 مايو

أكد الدكتور ابراهيم عطا رئيس الادارة المركزية للتحاليل أن هذه الموجة الحارة غير مسبوقة وأن البلاد تشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة على منطقة الشرق الأوسط بالكامل، وتشتد الموجة الحارة ذروتها الخميس وبعد ذلك تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض مرة أخري ونعرض لكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ليوم الثلاثاء:

السواحل الشمالية الغربية (34 – 18) والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء (29 – 20) والوجه البحري والقاهرة (38 – 22) وجنوب سيناء والغردقة (39 – 27) وشمال الصعيد (41 – 21) وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين (42 – 27).

حالة الطقس في مصر الأربعاء 22 مايو

يشهد طقس الأربعاء ارتفاع جديد في درجات الحرارة، وتشتد درجات الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وتكون الرياح معتدلة السرعة تنشط على سواحل البحر الأحمر ويكون الطقس لطيف مساء ليعود مرة أخري للحرارة في صباح اليوم التالي وهذا بيان بدرجات الحرارة الأربعاء 22/5/2019:

السواحل الشمالية الغربية (36 – 20) والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء (33 – 22) والوجه البحري والقاهرة (42 – 23) وجنوب سيناء والغردقة (36 – 26) وشمال الصعيد (43 – 25) وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين (43 – 30).

حالة الطقس الخميس 24 مايو

تصل درجات الحرارة ذروتها يوم الخميس الموافق 24 مايو، وتشهد البلاد أقصى درجة حرارة في فترة الظهيرة وتصل درجات الحرارة في هذا التوقيت إلى أكثر من 43 درجة في القاهرة والوجه البحري لذلك تحذر هيئة الأرصاد المواطنين من التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخاصة للصائمين للحفاظ على نسبة المياه في الجسم وعدم فقدانها بسبب ارتفاع درجات الحرارة وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة.

السواحل الشمالية الغربية (40 – 20) والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء (41 – 22) والوجه البحري والقاهرة (44 – 23) وجنوب سيناء والغردقة (40 – 26) وشمال الصعيد (44 – 25) وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين (44 – 30).

تحذير هيئة الأرصاد

شددت هيئة الأرصاد على ضرورة عدم التعرض مباشرة لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة بالتحديد وخاصة للصائمين واكدت على ضرورة شرب المياه والسوائل قبل الفجر بشكل كبير لتفادي التعرض للمخاطر بسبب فقدان الماء بسبب الموجه الحارة وارتفاع درجات الحرارة، وأكدت على المضطرين للخروج في هذا التوقيت استخدام المظلات الشمسية وارتداء نظارات الشمس وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.