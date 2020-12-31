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الأرصاد تحذر من طقس الجمعة: شبورة تصل لحد الضباب وأمطار بهذه المناطق

بواسطة Dweny Foly
حالة الطقس أخبار الطقس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس غدا الجمعة الأول من يناير 2021، حيث تتكاثف الشبورة المائية التي تصل لحد الضباب في بعض المناطق بالإضافة إلي تساقط أمطار في بعض المناطق.
طقس معتدل علي القاهرة ورياح معتدلة

وكشفت هيئة الأرصاد في بيانها لها اليوم الخميس، أن طقس الغد سيكون معتدل علي محافظات القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري ومناطق السواحل الشمالية، ويكون دافي علي محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للدفء علي محافظات شمال الصعيد، وتكون الرياح علي جميع الأنحاء معتدلة.

1 ليل شديد البرودة علي معظم الأنحاء
2 أمطار في هذه المناطق
3 درجات الحرارة المتوقعة

ليل شديد البرودة علي معظم الأنحاء

وأوضحت الهيئة أن طقس الليل سيكون شديد البرود علي مناطق القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد ويكون بارد علي السواحل الشمالية.
شبورة مائية وتحذير للسائقين

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن بعض المناطق تسشهد غدا تكاثف للشبورة المائية في الساعات الأولي من الصباح يصل إلي حد الضباب علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة ومحافظات الوجه البحري وكذلك مناطق السواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد ووسط سيناء، محذرة السائقين من الشبورة المائية التي تسببت في عدد من الحوادث في الأيام الماضية.

أمطار في هذه المناطق

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن مناطق من السواحل الشمالية الغربية ستشهد غدا تساقط أمطار علي فترات متقطعة وتكون خفيفة بنسبة 20%.

وأوضحت أن حالة البحر المتوسط غدا ستكون معتدلة حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 متر إلي مترين، وتكون الرياح سطحية شمالية شرقية، بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة وتصل للمعتدل وتتراوح فيه الأمواج بين متر إلي 1.75 متر وتكون الرياح سطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

وكشفت الأرصاد في بيانها درجات الحرارة المتوقعة غدا علي القاهرة ومحافظات ومدن مصر علي النحو التالي:

  • القاهرة: تكون العظمي غدا 20 درجة والصغري 11 درجة.
  • الإسكندرية: العظمي غدا 20 درجة والصغري 12 درجة.
  • بورسعيد: تتراوح درجة الحرارة العظمي 20 درجة والصغري 13 درجة.
  • وداي النطرون: العظمي غدا 20 درجة والصغري تكون 12 درجة.
  • مطروح: درجة الحرارة العظمي تكون 19 والصغري 10 درجات.
  • دمياط: العظمي غدا 21 درجة والصغري 13 درجة.
  • الإسماعيلية: العظمي غدا 22 درجة والصغري 12 درجة.
  • السويس: تكون درجة الحرارة العظمي 22 درجة والصغري 12 درجة.
  • الفيوم: درجة الحرارة العظمي غدا 21 درجة والصغري 8 درجات.
  • المنيا: العظمي غدا 22 درجة والصغري 10 درجات .
  • بني سويف: درجة الحرارة العظمي 21 درجة والصغري نحو 10 درجات.
  • شرم الشيخ: العظمي غدا 24 درجة والصغري 15 درجة.
  • سوهاج: العظمي غدا 23 درجة والصغري 9 درجات.
  • قنا: العظمي 23 درجة والصغري 11 درجة.
  • حلايب: الصغري 18 درجة والعظمي غدا 26 درجة.
  • الوادي الجديد: العظمي 25 درجة والصغري 7 درجات.
Dweny Foly
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