الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة في هذا التوقيت

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم يكون معتدلا على بعض المناطق وحارا على الصعيد وبعض مناطق الجيزة أما في القاهرة فيكون معتدلا نسبيا ويميل للحرارة كما هو على السواحل الشمالية، موضحا أنه بدءا من الغد الثلاثاء ترتفع درجات الحرارة وتصل إلى ذروة الموجة الحارة يوم الأربعاء المقبل.

طقس اليوم الإثنين

وقال عبد العال خلال تصريحات اليوم بشأن حالة الطقس: إن درجات الحرارة اليوم على محافظة القاهرة الكبرى سجلت درجة حرارة 37 ، إنما سجلت درجات الحرارة على جنوب الصعيد نحو 42 درجة مئوية، ناصحا ومنوها بأن الموجة الحارة تصل إلى ذروتها يوم الأربعاء المقبل.

الأربعاء ذورة الموجة الحارة

وتوقع أحمد عبد العال ممثلا ع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على القاهرة إلى 39 درجة مئوية ، أما يوم الأربعاء فتصل إلى 41 درجة، وتصل درجة الحرارة على شمال الصعيد إلى 41، وتكون 45 يوم الأربعاء المقبل، وتصل على جنوب الصعيد إلى 46 درجة.

اختفاء الشبورة

وأشار عبد العال إلى أن الشبورة الصباحية سوف تختفي الأيام القادمة ؛ ويرجع ذلك إلى انخفاض نسب الرطوبة في الجو إذ إنها تصل إلى 70% على محافظة القاهرة أما على مدن الصعيد فتكون 50% وعلى السواحل الشمالية تصل نسبة الرطوبة إلى 80%.

نصائح الأرصاد الجوية

ونصح عبد العال المواطنين بمجموعة من النصائح حتى يستطيعوا التغلب على درجات الحرارة المرتفعة وأهم هذه النصائح:

عدم الوجود في الأماكن المغلقة سيئة التهوية.

كثرة شرب المياه.

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة.