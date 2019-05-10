الأرصاد تحذر من موجه حارة وارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة لنهاية الأسبوع

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن بداية موجه حارة ابتداء من يوم السبت وتستمر بارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع وبارتفاع 6 درجات، ويسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، والطقس حار على جنوب الصعيد نهاراً ومائل للبرودة ليلاً.

صرح بذلك الأستاذ محمود شاهين مدير مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية حيث صرح بأن البلاد سوف تشهد بداية موجه حارة وارتفاع فى درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تفوق درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية فى هذا الوقت من السنة وأن درجة الحرارة العظمي سوف تصل إلى 32 درجة مئوية على القاهرة وتستمر فى الارتفاع التدريجي لنهاية الأسبوع.

وأضاف شاهين بأن الرؤية تقل فى الصباح بسبب الشبورة المائية على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح ستكون معظمها شمالية شرقية معتدلة وتنشط الرياح على أقصى الغرب وتكون مثيرة ومحملة بالأتربة.

أما عن حالة الموج فى البحرين الأحمر والمتوسط، فإن حالة الموج فى البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر حالة الموج به خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج 1 إلى 1.5 متر أيضاً.

أما عن درجات الحرارة العظمي والصغري المتوقعة خلال يوم غد السبت 11 مايو فإنها كالتالي:”القاهرة 32-18، الإسكندرية 29-15، مطروح 25-15، سوهاج 33-19، قنا 3-19، أسوان 35-20″ .