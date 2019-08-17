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الأرصاد تصدر بيان بشأن حالة الطقس لمدة ثلاث أيام وأمطار بهذه المناطق

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
الأرصاد تصدر بيان بشأن حالة الطقس لمدة ثلاث أيام وأمطار بهذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غداً الأحد الموافق 18/8/2019، وأعلنت عن حالة الطقس لمدة ثلاث أيام بعد الموجة الحارة التي مرت بها جمهورية مصر العربية وإليكم بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة المتوقعة على مُحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس في مصر

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس سيكون معتدل لمدة ثلاث أيام بعد انتهاء الموجة الحارة وذلك على مستوى درجات الحرارة، وتكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على الصعيد، وأضاف رئيس هيئة الأرصاد أن السواحل الشمالية والوجه البحري تتأثر بمنخفض الهند الموسمي مما يتسبب بارتفاع درجات الرطوبة التي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، بينما المناطق الجنوبية تتأثر بمنخفض السودان الموسمي الذي يتسبب في خفض نسب الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس الأحد

ننشر لكم بيان بدرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة في حالة الطقس ليوم الأحد الموافق 18 أغسطس والذي يشهد امطار محتملة على منطقة حلايب وشلاتين وبعض المناطق من جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
درجات الحرارة المتوقعة

 

المحافظةالعظمىالصغرىالمحافظةالعظمىالصغرى
القاهرة3622المحلة3523
الجيزة3622المنصورة3423
الشرقية3723دمنهور3523
بورسعيد3124الاسكندرية2925
الاسماعيلية3623شرم الشيخ3629
السويس3524اسوان4131
طنطا3622الاقصر4029
أسيوط3827الفيوم3722

ونجد في تقرير درجات الحرارة انخفاض على مستوى السواحل الشمالية التي تعاني من ارتفاع الرطوبة بسبب منخفض الهند الموسمي وارتفاع درجات الحرارة على صعيد مصر مع انخفاض نسبة الرطوبة التي تقلل من الشعور بدرجات الحرارة وإليكم بيان بالخرائط بنسبة الرطوبة:

وهناك توقعات بهطول أمطار على منطقة حلايب وشلاتين.

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على شبكة نجوم مصرية.

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