الأرصاد تصدر بيان بشأن حالة الطقس لمدة ثلاث أيام وأمطار بهذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غداً الأحد الموافق 18/8/2019، وأعلنت عن حالة الطقس لمدة ثلاث أيام بعد الموجة الحارة التي مرت بها جمهورية مصر العربية وإليكم بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة المتوقعة على مُحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس في مصر

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس سيكون معتدل لمدة ثلاث أيام بعد انتهاء الموجة الحارة وذلك على مستوى درجات الحرارة، وتكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على الصعيد، وأضاف رئيس هيئة الأرصاد أن السواحل الشمالية والوجه البحري تتأثر بمنخفض الهند الموسمي مما يتسبب بارتفاع درجات الرطوبة التي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، بينما المناطق الجنوبية تتأثر بمنخفض السودان الموسمي الذي يتسبب في خفض نسب الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس الأحد

ننشر لكم بيان بدرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة في حالة الطقس ليوم الأحد الموافق 18 أغسطس والذي يشهد امطار محتملة على منطقة حلايب وشلاتين وبعض المناطق من جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 36 22 المحلة 35 23 الجيزة 36 22 المنصورة 34 23 الشرقية 37 23 دمنهور 35 23 بورسعيد 31 24 الاسكندرية 29 25 الاسماعيلية 36 23 شرم الشيخ 36 29 السويس 35 24 اسوان 41 31 طنطا 36 22 الاقصر 40 29 أسيوط 38 27 الفيوم 37 22

ونجد في تقرير درجات الحرارة انخفاض على مستوى السواحل الشمالية التي تعاني من ارتفاع الرطوبة بسبب منخفض الهند الموسمي وارتفاع درجات الحرارة على صعيد مصر مع انخفاض نسبة الرطوبة التي تقلل من الشعور بدرجات الحرارة وإليكم بيان بالخرائط بنسبة الرطوبة:

وهناك توقعات بهطول أمطار على منطقة حلايب وشلاتين.