الأرصاد| تعرف على حالة الطقس السبت ودرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات خبراء الأرصاد لحالة الطقس السبت 3 أغسطس 2019، وأكدت بأن الطقس يكون معتدلاً على السواحل الشمالية وحار رطب على الوجه البحري والقاهرة، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلا، ونقدم لكم بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة لطقس السبت ونسبة الرطوبة على المُحافظات.

حالة الطقس في مصر

تشهد جمهورية مصر العربية حالة الطقس الصيفي بداية من شهر أغسطس وترتفع نسبة الرطوبة التي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة لأكثر من معدلاتها الطبيعية وتكون درجات الحرارة الملموسة أكثر من الدرجات المتوقعة بسبب ارتفاع الرطوبة وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على المُحافظات.

درجات الحرارة المتوقعة

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 38 25 المحلة 37 23 الجيزة 38 25 المنصورة 37 23 الشرقية 38 23 دمنهور 35 24 بورسعيد 32 25 الاسكندرية 30 26 الاسماعيلية 37 25 شرم الشيخ 35 31 السويس 37 27 اسوان 44 33 طنطا 38 23 الاقصر 42 31 أسيوط 40 28 الفيوم 39 25

نسبة الرطوبة

ترتفع نسبة الرطوبة على مُحافظات الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية مما تزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة وتنخفض على الصعيد مما تجعل الشعور بالحرارة اقل رغم ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في فترة الظهيرة وإليكم نسبة الرطوبة:

درجات الحرارة الملموسة

درجات الحرارة الملموسة هي عبارة عن مزيج بين داجات الحرارة والرطوبة وتُعطي المؤشر الحقيقي للشعور بالحرارة ونجد من خلال درجات الحرارة الملموسة وإليكم البيان:

ونجد من خلال بيان درجات الحرارة الملموسة ارتفاع الشعور بدرجات الحرارة على السواحل الشمالية بسبب ارتفاع الرطوبة على المُحافظات القريبة من البحر واعتدال درجات الحرارة على الوجه البحري والقاهرة.