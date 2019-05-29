الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم وارتفاع درجات الحرارة العظمى في المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 29/5/2019 مُؤكدة على ارتفاع درجات الحرارة، ويصبح الطقس حار اليوم على الوجه البحري والقاهرة نهاراً، ويكون لطيف ليلاً، ويُعتبر اليوم هو أول أيام الموجة الحارة الجديدة التي اعلنت عنها هيئة الأرصاد والتي لا تشبه الموجة الحارة التي شهدتها مصر الاسبوع الماضي، ولكن ترتفع درجات الحرارة إلى 40 درجة يومي الخميس والجمعة وترتفع نسبة الرطوبة أيضا مما تجعل الشعور أكثر بارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم

نقدم لكم تفاصيل حالة الطقس اليوم كما جاءت من هيئة الأرصاد الجوية وتفاصيل ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات، وحركة الرياح حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن ترتفع درجات الحرارة وتصل إلى 38 درجة في الوجه البحري والقاهرة في فترة الظهيرة ويكون الطقس أقل حرارة على السواحل الشمالية للبلاد، وتكون الرياح معتدلة السرعة وأغلبها شمالية شرقية تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء وخليج السويس مما تؤثر على حركة الملاحة هناك.

درجات الحرارة المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 38

شبين الكوم 21 37

طنطا 20 36

دمنهور 20 33

الإسكندرية 21 29

بلطيم 21 30

مطروح 18 28

السلوم 19 29

سيوة 21 41

بورسعيد 22 28

دمياط 21 29

الزقازيق 19 38

الإسماعيلية 18 37

السويس 20 36

العريش 19 30

رفح 19 30

رأس سدر 20 37

نخل 16 35

نويبع 25 35

طابا 23 34

كاترين 20 35

الطور 23 32

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 26 37

مرسى علم 28 36

الفيوم 23 39

بنى سويف 23 39

المنيا 22 39

أسيوط 24 39

سوهاج 25 40

قنا 25 43

الأقصر 27 43

أسوان 31 44

أبوسمبل 30 43

الوادى الجديد 27 43

شلاتين 27 38

ابو رماد 26 37

حلايب 25 34

رأس حدربة 24 34