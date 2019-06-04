الأرصاد تعلن حالة الطقس أول أيام عيد الفطر.. رياح مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق وبيان بدرجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في جمهورية مصر العربية أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 5 يونيو 2019، وتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية طقس الاربعاء لطيف على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، وشديد الحرارة على باقي الانحاء في فترة الظهيرة، ومن المتوقع أن تتشكل السحب المنخفضة على أغلب الانحاء يصابها رياح نشطة مثيرة للغبار والاتربة خاصة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حالة الطقس الاربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود طقس لطيف نهارا مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري مع نشاط لحركة الرياح على السواحل ومن المتوقع سقوط أمطار متفرقة على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حركة الرياح

تكون الرياح شمالية شرقية تنشط في بعض الانحاء وتكون مصاحبة للغبار والاتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة

ننشر لكم بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة على جميع المحافظات داخل جمهورية مصر العربية:

القاهرة 24 34

شبين الكوم 24 34

طنطا 23 34

دمنهور 23 32

الإسكندرية 23 31

بلطيم 23 30

مطروح 22 27

السلوم 20 26

سيوة 25 37

بورسعيد 24 28

دمياط 24 28

الزقازيق 22 35

الإسماعيلية 22 34

السويس 22 35

العريش 22 30

رفح 22 29

رأس سدر 25 38

نخل 17 36

نويبع 25 41

طابا 24 38

كاترين 22 35

الطور 25 36

شرم الشيخ 30 40

الغردقة 28 39

مرسى علم 28 38

الفيوم 25 37

بنى سويف 25 37

المنيا 24 38

أسيوط 26 40

سوهاج 27 43

قنا 28 44

الأقصر 32 46

أسوان 30 46

أبوسمبل 32 45

الوادي الجديد 30 46

شلاتين 28 38

أبو رماد 29 37

حلايب 30 37

رأس حدربة 30 36