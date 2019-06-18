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الأرصاد تعلن حالة الطقس الأربعاء 19/6/2019 وارتفاع كبير في درجات الحرارة في جميع الأنحاء

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
الأرصاد تعلن حالة الطقس الأربعاء 19/6/2019 وارتفاع كبير في درجات الحرارة في جميع الأنحاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر الأربعاء 19/6/2019 والذي يشهد ارتفاع كبير في معدلات درجات الحرارة، وتبلغ ذروتها في ظهيرة هذا اليوم ويكون الطقس حار بشكل عام على جميع المحافظات، وشديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة وتصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 39 درجة وترتفع نسبة الرطوبة مما يزيد الشعور بالحرارة بأكثر من المعدلات الطبيعية.

حالة الطقس نهاراً

تشهد معدلات درجات الحرارة ارتفاع كبير وتبلغ ذروة الموجة الحارة في فترة الظهيرة والشعور بالحرارة الشديدة في جميع الانحاء بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة واليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات.

الأرصاد تعلن حالة الطقس الأربعاء 19/6/2019 وارتفاع كبير في درجات الحرارة في جميع الأنحاء

حالة الطقس ليلاً

ترتفع معدلات درجات الحرارة في المساء بنفس نسبة الارتفاع الملحوظ في النهار وتكون نسبة الرطوبة مرتفعة في المساء مع اعتدال حركة الرياح مما يجعل الشعور بالحرارة كبير جدا واليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

الأرصاد تعلن حالة الطقس الأربعاء 19/6/2019 وارتفاع كبير في درجات الحرارة في جميع الأنحاءدرجات الحرارة المتوقعة

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى
القاهرة 39 26 المحلة 37 22
الجيزة 39 25 المنصورة 37 22
الشرقية 39 24 دمنهور 36 21
بورسعيد 30 25 الاسكندرية 39 23
الاسماعيلية 37 24 شرم الشيخ 34 29
السويس 37 27 اسوان 42 31
طنطا 38 23 الاقصر 41 31

 

نسبة الرطوبة

تعتبر نسبة الرطوبة العامل الأكبر في الشعور بارتفاع درجات الحرارة في الجو فعندما ترتفع درجة الرطوبة مع ارتفاع درجات الحرارة يكون الطقس في غاية الحرارة، وعندما تنخفض الرطوبة تجعل الشعور بدرجات الحرارة أقل بكثير من معدلاتها الطبيعية واليكم بيان بنسبة الرطوبة في الجو:

الأرصاد تعلن حالة الطقس الأربعاء 19/6/2019 وارتفاع كبير في درجات الحرارة في جميع الأنحاء

موعد انكسار الموجة الحارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة وتنكسر بداية من الجمعة الموافق 21/6/2019.

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

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