الأرصاد تعلن حالة الطقس الأربعاء 19/6/2019 وارتفاع كبير في درجات الحرارة في جميع الأنحاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر الأربعاء 19/6/2019 والذي يشهد ارتفاع كبير في معدلات درجات الحرارة، وتبلغ ذروتها في ظهيرة هذا اليوم ويكون الطقس حار بشكل عام على جميع المحافظات، وشديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة وتصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 39 درجة وترتفع نسبة الرطوبة مما يزيد الشعور بالحرارة بأكثر من المعدلات الطبيعية.

حالة الطقس نهاراً

تشهد معدلات درجات الحرارة ارتفاع كبير وتبلغ ذروة الموجة الحارة في فترة الظهيرة والشعور بالحرارة الشديدة في جميع الانحاء بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة واليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات.

حالة الطقس ليلاً

ترتفع معدلات درجات الحرارة في المساء بنفس نسبة الارتفاع الملحوظ في النهار وتكون نسبة الرطوبة مرتفعة في المساء مع اعتدال حركة الرياح مما يجعل الشعور بالحرارة كبير جدا واليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

درجات الحرارة المتوقعة

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 39 26 المحلة 37 22 الجيزة 39 25 المنصورة 37 22 الشرقية 39 24 دمنهور 36 21 بورسعيد 30 25 الاسكندرية 39 23 الاسماعيلية 37 24 شرم الشيخ 34 29 السويس 37 27 اسوان 42 31 طنطا 38 23 الاقصر 41 31

نسبة الرطوبة

تعتبر نسبة الرطوبة العامل الأكبر في الشعور بارتفاع درجات الحرارة في الجو فعندما ترتفع درجة الرطوبة مع ارتفاع درجات الحرارة يكون الطقس في غاية الحرارة، وعندما تنخفض الرطوبة تجعل الشعور بدرجات الحرارة أقل بكثير من معدلاتها الطبيعية واليكم بيان بنسبة الرطوبة في الجو:

موعد انكسار الموجة الحارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة وتنكسر بداية من الجمعة الموافق 21/6/2019.