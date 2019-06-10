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الأرصاد تعلن حالة الطقس الثلاثاء 11/6/2019 وتوضح سبب الشعور الكبير بالحرارة رغم عدم وصولها للمعدلات الكبرى

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
الأرصاد تعلن حالة الطقس الثلاثاء 11/6/2019 وتوضح سبب الشعور الكبير بالحرارة رغم عدم وصولها للمعدلات الكبرى
درجات الحرارة المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في مصر الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2019 والذي يشهد ارتفاع درجات الحرارة العظمى بنسبة درجتين ولكنها لم تصل الى مستويات درجات الحرارة الكبرى وتؤكد هيئة الأرصاد أن سبب الشعور بالحرارة خاصة في فترة الظهيرة هو ليس ارتفاع درجات الحرارة فقط ولكن ارتفاع نسبة الرطوبة التي تجعل الشعور بدرجات الحرارة أكبر من معدلاتها الطبيعية.

حالة الطقس في مصر نهاراً

يسود البلاد طقس لطيف على السواحل الغربية، ومعتدل على السواحل الشرقية وحار على الوجه البحري والقاهرة وشديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، وتظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر على شمال البلاد ونعرض لكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في فترة الظهيرة لمحافظات جمهورية مصر العربية:

درجات الحرارة
درجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس مساءً

يكون الطقس لطيف في المساء في المحافظات وتنخفض درجات الحرارة الصغرى ليسود طقس معتدل على المناطق واليكم درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في المحافظات:

درجات الحرارة
درجات الحرارة المتوقعة

نسبة الرطوبة

تعتبر الرطوبة هي العامل المؤثر بشكل كبير بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، فعندما كانت الموجة الحارة التي وصلت درجات الحرارة إلى اعلى معدلاتها وتخطت حاجز الاربعون درجة الفترة الماضية ولكن لن يكون الشعور بالحرارة كبير وذلك لأن نسبة الرطوبة كانت قليلة فهي العامل المؤثر الكبير في الشعور بدرجات الحرارة ونستعرض لكم نسبة الرطوبة المتوقعة في المحافظات:

الأرصاد تعلن حالة الطقس الثلاثاء 11/6/2019 وتوضح سبب الشعور الكبير بالحرارة رغم عدم وصولها للمعدلات الكبرى

حركة الرياح

تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط قليلا على السواحل الشمالية الشرقية ولكم بيان بسرعة الرياح واتجاهاتها في المحافظات:

الأرصاد تعلن حالة الطقس الثلاثاء 11/6/2019 وتوضح سبب الشعور الكبير بالحرارة رغم عدم وصولها للمعدلات الكبرى

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في المدن 

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى
القاهرة 39 23 المحلة 38 21
الجيزة 39 23 المنصورة 36 20
الشرقية 39 22 دمنهور 35 20
بورسعيد 28 23 الاسكندرية 26 22
الاسماعيلية 38 22 شرم الشيخ 33 26
السويس 36 25 اسوان 40 30
طنطا 38 20 الاقصر 40 28

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

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