الأرصاد تعلن حالة الطقس الثلاثاء 11/6/2019 وتوضح سبب الشعور الكبير بالحرارة رغم عدم وصولها للمعدلات الكبرى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في مصر الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2019 والذي يشهد ارتفاع درجات الحرارة العظمى بنسبة درجتين ولكنها لم تصل الى مستويات درجات الحرارة الكبرى وتؤكد هيئة الأرصاد أن سبب الشعور بالحرارة خاصة في فترة الظهيرة هو ليس ارتفاع درجات الحرارة فقط ولكن ارتفاع نسبة الرطوبة التي تجعل الشعور بدرجات الحرارة أكبر من معدلاتها الطبيعية.

حالة الطقس في مصر نهاراً

يسود البلاد طقس لطيف على السواحل الغربية، ومعتدل على السواحل الشرقية وحار على الوجه البحري والقاهرة وشديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، وتظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر على شمال البلاد ونعرض لكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في فترة الظهيرة لمحافظات جمهورية مصر العربية:

حالة الطقس مساءً

يكون الطقس لطيف في المساء في المحافظات وتنخفض درجات الحرارة الصغرى ليسود طقس معتدل على المناطق واليكم درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في المحافظات:

نسبة الرطوبة

تعتبر الرطوبة هي العامل المؤثر بشكل كبير بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، فعندما كانت الموجة الحارة التي وصلت درجات الحرارة إلى اعلى معدلاتها وتخطت حاجز الاربعون درجة الفترة الماضية ولكن لن يكون الشعور بالحرارة كبير وذلك لأن نسبة الرطوبة كانت قليلة فهي العامل المؤثر الكبير في الشعور بدرجات الحرارة ونستعرض لكم نسبة الرطوبة المتوقعة في المحافظات:

حركة الرياح

تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط قليلا على السواحل الشمالية الشرقية ولكم بيان بسرعة الرياح واتجاهاتها في المحافظات:

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في المدن