الأرصاد تعلن حالة الطقس الجمعة 14/6/2019 ودرجات الحرارة العظمى والصغرى ونسبة الرطوبة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر الجمعة الموافق 14 يونيو 2019 فهو مشابه لطقس الخميس فلن تتغير معدلات درجات الحرارة كثيرا، ويكون الطقس نهاراً مهيأ لتساقط الأمطار الخفيفة بسبب بعض الغيوم المتفرقة، ويكون الطقس صافياً في المساء ولطيف مع ظهور بعض السحب على فترات ونعرض لكم حالة الطقس بالتفصيل ومؤشر درجات الحرارة المتوقعة طوال اليوم ونسبة الرطوبة في الجو.

حالة الطقس نهاراً

تعتدل درجات الحرارة في هذا التوقيت من العام وتنكسر درجات الحرارة الكبيرة ويكون العنصر المؤثر في الشعور بالحرارة هو درجة الرطوبة في الجو وتكون معدلات درجات الحرارة غير مرتفعة ولن يكون الطقس مشمس لدرجة كبيرة بسبب انتشار الغيوم المتفرقة على فترات كبيرة في النهار ونعرض لكم لقطات توضح حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة نهاراً:

حالة الطقس ليلا

يكون الطقس لطيف جدا في المساء ولن تتغير درجات الحرارة كثيراً عن الخميس وتظهر بعض السحب على فترات والتي تعطي الفرصة لهطول زخات أمطار خفيفة على بعض المحافظات ونعرض لكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة مساءً.

نسبة الرطوبة

تعتبر نسبة الرطوبة هي أحد أكبر العوامل التي تجعل حالة الشعور بالحرارة كبيرة جدا فكلما ارتفعت نسبة الرطوبة في الجو ازدادت حالة الشعور بالحرارة وكلما انخفضت كلما كانت حالة الشعور بالحرارة أقل، وذلك بالإضافة إلى درجات الحرارة الصغرى والعظمي واليكم حالة الرطوبة على المحافظات نهاراً:

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 35 23 المحلة 34 22 الجيزة 35 23 المنصورة 34 21 الشرقية 36 22 دمنهور 32 22 بورسعيد 28 23 الاسكندرية 27 23 الاسماعيلية 34 22 شرم الشيخ 32 27 السويس 33 25 اسوان 39 29 طنطا 34 22 الاقصر 38 29

تحذيرات

تحذر هيئة الأرصاد من الشبورة الصباحية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية بجانب المسطحات المائية.