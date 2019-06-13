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الأرصاد تعلن حالة الطقس الجمعة 14/6/2019 ودرجات الحرارة العظمى والصغرى ونسبة الرطوبة

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
الأرصاد تعلن حالة الطقس الجمعة 14/6/2019 ودرجات الحرارة العظمى والصغرى ونسبة الرطوبة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر الجمعة الموافق 14 يونيو 2019 فهو مشابه لطقس الخميس فلن تتغير معدلات درجات الحرارة كثيرا، ويكون الطقس نهاراً مهيأ لتساقط الأمطار الخفيفة بسبب بعض الغيوم المتفرقة، ويكون الطقس صافياً في المساء ولطيف مع ظهور بعض السحب على فترات ونعرض لكم حالة الطقس بالتفصيل ومؤشر درجات الحرارة المتوقعة طوال اليوم ونسبة الرطوبة في الجو.

حالة الطقس نهاراً

تعتدل درجات الحرارة في هذا التوقيت من العام وتنكسر درجات الحرارة الكبيرة ويكون العنصر المؤثر في الشعور بالحرارة هو درجة الرطوبة في الجو وتكون معدلات درجات الحرارة غير مرتفعة ولن يكون الطقس مشمس لدرجة كبيرة بسبب انتشار الغيوم المتفرقة على فترات كبيرة في النهار ونعرض لكم لقطات توضح حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة نهاراً:

الأرصاد تعلن حالة الطقس الجمعة 14/6/2019 ودرجات الحرارة العظمى والصغرى ونسبة الرطوبة

حالة الطقس ليلا

يكون الطقس لطيف جدا في المساء ولن تتغير درجات الحرارة كثيراً عن الخميس وتظهر بعض السحب على فترات والتي تعطي الفرصة لهطول زخات أمطار خفيفة على بعض المحافظات ونعرض لكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة مساءً.

الأرصاد تعلن حالة الطقس الجمعة 14/6/2019 ودرجات الحرارة العظمى والصغرى ونسبة الرطوبة

نسبة الرطوبة

تعتبر نسبة الرطوبة هي أحد أكبر العوامل التي تجعل حالة الشعور بالحرارة كبيرة جدا فكلما ارتفعت نسبة الرطوبة في الجو ازدادت حالة الشعور بالحرارة وكلما انخفضت كلما كانت حالة الشعور بالحرارة أقل، وذلك بالإضافة إلى درجات الحرارة الصغرى والعظمي واليكم حالة الرطوبة على المحافظات نهاراً:

الأرصاد تعلن حالة الطقس الجمعة 14/6/2019 ودرجات الحرارة العظمى والصغرى ونسبة الرطوبة

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى
القاهرة 35 23 المحلة 34 22
الجيزة 35 23 المنصورة 34 21
الشرقية 36 22 دمنهور 32 22
بورسعيد 28 23 الاسكندرية 27 23
الاسماعيلية 34 22 شرم الشيخ 32 27
السويس 33 25 اسوان 39 29
طنطا 34 22 الاقصر 38 29

 

تحذيرات

تحذر هيئة الأرصاد من الشبورة الصباحية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية بجانب المسطحات المائية.

عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

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