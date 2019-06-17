الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وتعلن عن موجة حارة جديدة تبلغ ذروتها الأربعاء وتنكسر الجمعة.. وبيان بدرجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس في مصر اليوم ويتوقع الخبراء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وتعلن الهيئة العامة للأرصاد عن موجة حارة جديدة تبلغ ذروتها يوم الأربعاء الموافق 19/6/2019 وتبدأ في الانكسار يوم الجمعة القادم وفيما يلي تقرير شامل بحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ونسبة الرطوبة في الجو وحركة الرياح.

حالة الطقس في مصر

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وتبدأ الموجة الحارة من اليوم الاثنين 17/6/2019 وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 21/6/2019 وتبلغ درجات الحرارة ذروتها يوم الأربعاء الموافق 19/6/2019.

حالة الطقس نهاراً

نعرض لكم حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 18/6/2019 وهو موعد بداية الموجة الحارة التي تمر بها البلاد ويكون فيه الطقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى:

درجات الحرارة الصغرى والعظمى

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 38 26 المحلة 37 22 الجيزة 38 25 المنصورة 37 22 الشرقية 38 25 دمنهور 37 22 بورسعيد 30 25 الاسكندرية 30 23 الاسماعيلية 36 25 شرم الشيخ 34 28 السويس 36 28 اسوان 42 30 طنطا 38 24 الاقصر 42 30

نسبة الرطوبة

ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وترتفع نسبة الرطوبة مع ارتفاع درجات الحرارة مما يجعل نسبة الشعور بالحرارة أكبر من المعدلات الطبيعية وفيما يلي بيان بنسبة الرطوبة في المحافظات:

تحذيرات هيئة الأرصاد

تحذر هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية في الصباح على الطرق القريبة من المسطحات المائية في الساعات المبكرة.