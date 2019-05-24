الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا “السبت” وتؤكد انخفاض درجات الحرارة 6 درجات وانكسار الموجة الحارة

يبحث الجميع عن حالة الطقس غدا بعد الموجة الحارة التي مرت بها البلاد بداية من الثلاثاء وبلغت ذروتها الخميس والجمعة، وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس والموجة الحارة تنتهي مساء الجمعة وتنكسر درجات الحرارة السبت الموافق 25 مايو 2019 – 20 رمضان 1440، وتعود درجات الحرارة إلى طبيعتها مرة أخرى بعد الارتفاع الكبير والوصول إلى أقصى معدلات درجات الحرارة في فصل الربيع، فقد وصلت درجات الحرارة العظمي لأكثر من معدلاتها الطبيعية في فصل الصيف.

انكسار موجة الحر

تنكسر موجة الحر السبت وتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية مرة أخري، ويصبح الطقس لطيف في العشر الأواخر من شهر رمضان وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت 25 مايو:

بيان درجات الحرارة

المنطقة الصغرى العظمى السواحل الشمالية الغربية 20 26 السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21 28 الوجه البحري والقاهرة 23 36 جنوب سيناء والغردقة 30 38 شمال الصعيد 27 40 جنوب الصعيد 32 44

ويتبين لنا في هذا البيان انخفاض درجات الحرارة إلى 6 درجات في الوجه البحري والقاهرة، ويعود الطقس إلى الاعتدال مرة أخرى بعد الموجة الحارة التي مرت بها البلاد لمدة 4 أيام والتي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية أكثر من مرة وشددت على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وأكدت على ضرورة استخدام المظلات الشمسية ونظارات الشمس وشددت على الصائمين بعدم الخروج في الموجة الحارة.

الأرصاد الجوية

أعلنت الأرصاد الجوية رسميا أن الموجة الحارة انتهت بالفعل وانخفاض درجات الحرارة مرة أخرى، ويسود طقس لطيف على السواحل الشمالية.