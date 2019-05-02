الأرصاد تصدم المواطنين بإعلان حالة الطقس “أول أيام رمضان”

أعلن مدير ادارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين عن حالة الطقس في أول أيام رمضان أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات حيث أكد شاهين أن الطقس يبلغ ذروة الحرارة أول أيام رمضان حيث أن موجة الحرارة القائمة ستبدأ في الانحسار يوم الجمعة وتعود بشكل أكبر بداية من الأحد إلى الاثنين وتتوافق بداية الموجه الحارة مع أول أيام رمضان.

حالة الطقس في رمضان

أكد الدكتور محمود شاهين أن الموجه الحارة تبلغ ذروتها أول أيام رمضان حيث تصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 39 درجة وتبدأ في الانحسار بداية من الثلاثاء حتى نهاية الاسبوع.

نصائح هيئة الأرصاد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الحرارة الشديدة التي ستشهدها البلاد في أول أيام رمضان وأكدت على ضرورة الالتزام بعدم التعرض لأشعة الشمس في فترة الظهيرة وارتداء غطاء الرأس إذا لزم الأمر فالحرارة ستفقد الجسم المياه أثناء الصيام والتعرض المباشر لأشعة الشمس يسبب خطورة كبيرة, وتنصح هيئة الأرصاد بضرورة ارتداء الملابس القطنية الخفيفة في نهار رمضان والاكثار من شرب المياه والسوائل في الفترة بعد المغرب حتي الفجر ليمتلك الجسم المياه الكافية التي يحتاجها الجسم في فترة النهار شديد الحرارة.

تفاصيل العمل بهيئة الأرصاد

موعد انكسار الحرارة في رمضان

ستبدأ درجات الحرارة في الانكسار بعد أول اسبوع من شهر رمضان الكريم فمن المتوقع أن يعتدل الجو وتصبح درجات الحرارة مناسبة قبل أن تعود الموجه الحارة مرة أخري في الأيام الأخيرة من الشهر الكريم.

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