الأرصاد تعلن حالة طقس غد الخميس : رياح وأتربة ورطوبة، وهل يتأثر طقس مصر بحرائق الأمازون؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة طقس غد الخميس على كافة أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية.

من جهته أعلن “محمود شاهين” مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن درجات الحرارة غداً ستكون شديدة على جنوب الصعيد نهاراً ولطيفة ليلاً بينما يكون الطقس حار رطب على الوجه البحرى، وتنشط الرياح على جنوب البلاد، مع نشاط رياح مثيرة للرمال على جنوب سيناء، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بمقدار درجتين.

وأشار “شاهين” بارتفاع مستوى الشبورة المائية والتى تقل معها الرؤية الأفقية، ما يزيد بإحساس ارتفاع درجات الحرارة نهاراً وليلاً.

على الجانب الآخر صرّح الدكتور “احمد عبدالعال” رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن حرائق غابات الأمازون سيكون لها التأثير الضار على المناخ فى كافة أنحاء العالم، خاصة وأنها تكفى 20% من احتياجات العالم من الأكسجين، بخلاف أن هذه الحرائق تؤدى لانبعاث كمية كبيرة من أول ثانى أكسيد الكربون، ما يؤثر فى المناخ بشكل عام.

درجات الحرارة غد الخميس:

القاهرة : الصغرى 26 والعظمى 36.

الاسكندرية : الصغرى 26 والعظمى 32.

السويس : الصغرى 25 والعظمى 36.

رفح : الصغرى 23 والعظمى 33.

بنى سويف : الصغرى 24 والعظمى 37.

أسوان : الصغرى 28 والعظمى 41.