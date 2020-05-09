الأرصاد تعلن حالة طقس 6 أيام: شبورة وحرارة تتخطى 40 درجة (بيان)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة طقس 6 أيام مُقبلة، تبدأ من يوم غدٍ الأحد الموافق 10 مايو 2020، وتنتهي يوم الجمعة المُقبل، الموافق 15 مايو 2020، إذ تشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، يوم غدٍ الأحد، طقسًا معتدلًا في ساعات النهار، باردًا في الليل، وشبورة مائية في الصباح وهبوب رياحٍ معتدلة تنشط في بعض الأحيان.

ووفقًا لتوقعات الأرصاد، لطقس غدٍ، فإن مناطق السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا لطيفًا في ساعات النهار باردًا في الليل، وهبوب رياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون الطقس مائل للحرارة في النهار، ومعتدل في الليل، مع رياح نشطة، وفي شمال الصعيد يكون مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا، ورياح معتدلة وشبورة مائية في الصباح وفي جنوب الصعيد يكون حارّ نهارًا لطيف ليلًا ورياح معتدلة.

حالة طقس 6 أيام مقبلة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عن حالة طقس 6 أيام مقبلة، عن حالة الطقس بعد غدٍ الإثنين، إذ يسود طقس، في القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة في النهار بارد في الليل وشبورة مائية في الصباح، ورياح معتدلة، وفي السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يكون معتدل في النهار وبارد في الليل، ورياح معتدلة.

وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يسود طقس حار في النهار وبارد في الليل، ورياح معتدلة وشبورة مائية في الصباح، أما في شمال الصعيد، يكون الطقس شديد الحرارة في النهار معتدل في الليل، وعلى جنوب الصعيد يكون حار في النهار لطيف في الليل، ورياح معتدلة.

وترتفع درجات الحرارة يوم الثلاثاء، إذ تصل في القاهرة إلى 34 درجة في النهار، فيما يسود مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري طقس حار نهارا بارد ليلا ورياح معتدلة تنشط في بعض الأحيان مع شبورة مائية في الصباح، وفي السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يكون الطقس معتدل في ساعات النهار، وبارد في الليل، مع هبوب رياح معتدلة.

وبالنسبة لجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فإنها تشهد طقسًا حرارة شديدة في النهار، ولطيفًا في الليل، مع هبوب رياح معتدلة وشبورة مائية في الصباح، ويشهد شمال الصعيد، حرارة شديدة في النهار، وطقسًا معتدلا في الليل، وهبوب رياح معتدلة، وجنوب الصعيد يشهد طقسًا شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا.

حرارة وشبورة

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد، عن حالة طقس 6 أيام مقبلة، فإن درجات الحرارة ترتفع أكثر في يوم الأربعاء إذ تصل إلى 41 درجة في جنوب الصعيد وتستمر حتى الجمعة، ويسود في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، طقس حار في النهار لطيف في الليل ورياح من معتدلة إلى نشطة وشبورة مائية في الصباح.

وتشهد السواحل الشمالية الغربية، طقسًا معتدلا في النهار باردًا في الليل ورياح معتدلة، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يكون مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا ورياح معتدلة، كما يسود في مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا ورياح معتدلة إلى نشطة، ويكون الطقس في شمال الصعيد، شديد الحرارة في النهار لطيف في الليل وشبورة مائية ونشاط رياح، وفي جنوب الصعيد يكون شديد الحرارة نهارًا معتدل في الليل وهبوب رياح معتدلة.

أما في يوم الخميس، فيسود طقس في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، طقس حار في النهار ولطيف في الليل وشبورة مائية في الصباح وهبوب رياح معتدلة، وفي السواحل الشمالية الغربية، يسود طقس معتدل في النهار وبارد في الليل وهبوب رياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتشهد مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وكذلك جنوب الصعيد، طقسً شديد الحرارة في النهار معتدلًا في الليل، وهبوب رياح معتدلة، أما في شمال الصعيد فتشهد طقسًا شديد الحرارة في النهار لطيفًا في الليل وشبورة مائية في الصباح وهبوب رياح نشطة.

طقس يوم الجمعة

وفي سياق رصد حالة طقس 6 أيام مقبلة، فإن طقس يوم الجمعة، الموافق 15 مايو 2020، من المتوقع أن تشهد فيه مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، طقسًا حارًّا في النهار مائل للبرودة في الليل ورياح نشطة، وفي السواحل الشمالية الغربية يكون الطقس معتدل نهارا بارد ليلا ورياح معتدلة، أما في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فيكون معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا ورياح نشطة.

وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، ورياح معتدلة تنشط أحيانا، وفي شمال الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، ورياح معتدلة تنشط أحيانا. وفي جنوب الصعيد يكون الطقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، وهبوب رياح معتدلة.