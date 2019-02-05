الأرصاد| تعلن طقس ألـ 72 ساعة القادمة في مصر، رياح وأمطار على كافة الأنحاء

قال مدير إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور “محمود شاهين”، عن طقس اليوم الثلاثاء أن درجة الحرارة ترتفع في النهار عن معدلها الطبيعي بمعدل 8 درجات، وذلك في جميع محافظات الجمهورية، وتكون درجة الحرارة بالقاهرة 31 درجة، كما أضاف الدكتور بأن هذا الارتفاع في درجات الحرارة يصاحبه مشاطاً للرياح، وتكون رياح مصحوبة بالرمال والأتربة، على المناطق المكشوفة من القاهرة وعلى غرب البلاد والوجه البحري، ثم تأتي بعد ذلك رياحاً مصحوبة بسقوط للأمطار، وذلك على معظم أنحاء الجمهورية.

طقس الغد الموافق الأربعاء في مصر

أشار الدكتور “محمود شاهين” على أن طقس غداً الأربعاء، يشهد انخفاض في درجات الحرارة تقرب إلى 10 درجات، على أغلب المحافظات، وتشهد البلاد أيضاً تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، مما يؤدي تكاثر السحب إلى سقوطاً للأمطار، لافتاً إلى وصول درجات الحرارة بالقاهرة في النهار 20 درجة بينما في الليل 15 درجة.

وهذه الارتفاعات في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، تكون نتيجة للكتل الهوائية الآتية من شمال السودان وجنوب السعودية، وتكون كتل محملة بارتفاع درجات الحرارة.