الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة القادمة ومناطق الشبورة المائية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا تفصيليًا، عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة، وشمل البيان درجات الحرارة المتوقعة أيام الأربعاء والخميس والجمعة، من أول ابريل وحتى 3 من نفس الشهر، فضلًا عن حالة الرياح على كافة الأنحاء، بالإضافة إلى فرص سقوط الأمطار وكذلك الشبورة المائية وحركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط .

حالة الطقس يوم الأربعاء الأول من ابريل 2020م

تشهد البلاد اليوم الأربعاء، طقس لطيف نهارًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء، مائل للبرودة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، لطيف على جنوب الصعيد، وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة على معظم الانحاء نشطة على السواحل الشرقية ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البجرية في البحر الأحمر، وتتعرض العديد من المناطق للشبورة المائية ولا سيما القاهرة الكبرى والوجه البحري .

طقس الخميس 2 إبريل 2020

يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، لطيف على السواحل الشمالية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء، مائل للبرودة على جنوب سيناء والبحر الأحمر، لطيف على جنوب الصعيد، وتتعرض معظم المحافظات لشبورة مائية، وتكون الرياح معتدلة على كافة الأنحاء .

طقس الجمعة 3 أبريل 2020

أما طقس الجمعة، فيكون معتدل نهارًا على معظم أنحاء البلاد، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة على جنوب سيناء والبحر الأحمر، لطيف على جنوب الصعيد، وتتعرض الطرق للشبورة المائية ولا سيما في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد، وتكون الرياح معتدلة على معظم الأنحاء، إلا أنها تكون نشطة على أقصى غرب السواحل الشمالية .

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة القادمة

تتراوح درجات الحرارة الكبرى ما بين 21 إلى 35 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 14 إلى 22 درجة، وإليكم بيان بدرجات الحرارة خلال الايام الثلاثة القادمة :