الأرصاد تعلن عن أول موجة حارة بداية من السبت القادم ..وتؤكد الطقس لا يزال غير مستقر

صرح رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات والتحاليل، الدكتور إبراهيم عطا، أن يوم السبت القادم سوف بشهد أولى موجات الحر الشديدة لصيف 2019، وقد أشار عطا في تصريحاته أن درجات الحرارة قد وصلت الأسبوع الماضي إلى 31 درجة مئوية، ولكن من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة 33 درجة على محافظة القاهرة، ويمكن اعتبارها أولى الموجات الحارة الشديدة لهذا العام.

الطقس وموجة حارة

على الجانب الأخر أشار الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس في مصر لاتزال غير مستقرة على الإطلاق خلال هذه الفترة، مشيرا أن درجات الحرارة سوف ترتفع بداية من اليوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة القادمة بمقدار درجتين، وأوضح أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة يوم الجمعة القادمة إلى 27 درجة مئوية مقارنة باليوم الأربعاء 25 درجة مئوية.

اقرأ أيضا

رابط الاستعلام أماكن لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية

موعد الاستفتاء على الدستور 2019 في الخارج والداخل

وقد أشار شاهين في تصريحاته أن حالة الطقس في مصر قد شهدت خلال الأسبوع الحالي ارتفاع نسبي في درجة الحرارة، ثم انخفضت اليوم الأربعاء لتصل إلى 25 درجة ثم سوف تعود إلى الارتفاع مرة ثانية خلال الأيام المقبلة بمقدار درجتين، وأوضح شاهين أن هذا الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة شيء طبيعي ويعتبر من أهم سمات فصل الربيع.

وقد أكد شاهين في تصريحاته أنه توجد فرصة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية للبلاد ولكنها غير مؤثرة على النشاط اليومي، كما توجد بعض النشاط للرياح الشمالية التي تزيد من الإحساس بالبرودة.

← آخر خبر: