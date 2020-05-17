الأرصاد تعلن موعد إنتهاء الموجة الحارة وحالة الطقس الأحد وبيان درجات الحرارة

تنبأت الهيئة العامة للأرصاد الجوية باستمرار موجة الارتفاع في درجات الحرارة من الأحد حتى الجمعة القادمة، وأعلنت عن هذا في نشرة التوقعات التي تصدرها الهيئة للأحوال الجوية لمدة 6 أيام، موضحة أن درجات الحرارة العظمى، ستتراوح في القاهرة ما بين 42 و43 درجة مئوية، بينما سترتفع درجات الحرارة في منطقة جنوب الصعيد لتصل إلى 44 درجة مئوية.

استمرار الموجة الحارة

وأوضحت الهيئة أن الموجه الحارة نا تجة عن امتداد المرتفع الجوي المتمركز على غرب البحر المتوسط، والذي يؤثر على السواحل الشمالية، بينما يؤثر منخفض السودان على المناطق الجنوبية للبلاد، ومن المتوقع كذلك أن تشهد القاهرة الكبرى سقوط أمطار خفيفة، يومي الأحد والاثنين، تزداد كثافة الأمطار وصولًا لحد السيول في شمال وجنوب الصعيد وسيناء وجبال البحر الأحمر.

حالة الطقس الأحد

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع اليوم الأحد فيسود طقس:

الوجه البحري والقاهرة: سيسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا.

السواحل الشمالية الشرقية والغربية: سيسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا.

شمال وجنوب الصعيد: سيسود طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا.

توقعات درجات الحرارة

المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة 42 24 الإسكندرية 33 22 مطروح 27 18 سوهاج 43 26 قنا 43 27 أسوان 44 27

بيان الهيئة