الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة واعتدال حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن الموجة شديدة الحرارة مطلع الاسبوع الماضي، وشددت على ضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة في ذروة الموجة الحارة التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي وبلغت الذروة الخميس الموافق 23 مايو، وتستمر للجمعة 24 مايو الموافق 19 رمضان وتخطت درجات الحرارة حاجز 44 درجة في الظهيرة في منطقة شمال وجنوب الصعيد ونعرض لكم حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة 24 مايو 2019.

حالة الطقس في مصر

بلغت ذروة الموجة الحارة في مصر الخميس وتنخفض قليلا الجمعة ولكن تظل أكثر المعدلات التي وصلت لها جمهورية مصر العربية من ارتفاع في درجات الحرارة ولا يشعر المواطنين رغم الصيام بصعوبة كبيرة وذلك بسبب انخفاض نسبة الرطوبة بفضل الله، ويشهد الفصل الثاني من فصل الربيع درجات حرارة أعلى من فصل الصيف ولكن نسبة الرطوبة أقل وهذا ما يعطي عدم الشعور بالطقس الملتهب.

درجات الحرارة في مصر الجمعة

المنطقة الصغرى العظمى الوجه البحري والقاهرة 30 42 جنوب سيناء والغردقة 31 43 شمال الصعيد 30 44 جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 32 45 السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 35 السواحل الشمالية الغربية 22 30

موعد انكسار الموجة الحارة

أكدت هيئة الأرصاد أن يوم السبت الموافق 25 مايو 2019 هو موعد انكسار الموجة الحارة وتنخفض درجات الحرارة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر المبارك، ويعود الطقس للاعتدال مرة أخرى في أواخر فصل الربيع وقبل بداية الصيف.