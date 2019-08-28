الأرصاد تكشف آخر موعد لقضاء اجازة الصيف ونهاية المصايف بسبب حالة الطقس

أعلن رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال أن حالة الطقس مستقرة في هذا التوقيت على مستوى درجات الحرارة، وأن سبب الشعور بارتفاع درجات الحرارة يرجع إلى ارتفاع نسبة الرطوبة التي تتحكم بشكل كبير في نسبة الشعور بارتفاع درجات الحرارة في الجو.

حالة الطقس في مصر

درجات الحرارة مُعتدلة في هذا الاسبوع وتستمر حتى الاسبوع القادم ويتراوح معدل درجات الحرارة بين 35 إلى 37 درجة في محافظات الوجه البحري والقاهرة، وأن سبب الشعور بالحرارة الكبيرة هو ارتفاع درجات الرطوبة.

الوقت المناسب للمصايف

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن الوقت المناسب للاستمتاع بالمصايف ممتد حتى منتصف شهر سبتمبر، قبل أن يبدأ العام الدراسي في 21 سبتمبر 2019، وأكد الدكتور أحمد عبد العال أن درجات الحرارة على السواحل ستنخفض في هذا التوقيت ويصبح الجو أكثر برودة بعد منتصف شهر سبتمبر وينصح المصطافين باصطحاب الملابس الثقيلة في هذا التوقيت من العام، وبهذا يكون الوقت التقريبي لانتهاء المصايف في النصف الثاني من شهر سبتمبر وأن الوقت الحالي هو المُناسب لكل من يريد الاستمتاع بالشواطئ الساحلية على البحر الأحمر والمتوسط.