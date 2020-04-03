الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد السبت 4 أبريل 2020 وبيان رسمي بدرجات الحرارة المتوقعة

أصدرت منذ قليل هيئة الأرصاد الجوية بيان رسمي بتفاصيل طقس الغد السبت الموافق 4 أبريل 2020 ولمدة 24 ساعة القادمة، حيث تحرص الهيئة خلال هذه الفترة مد جميع المواطنين والجهات الحكومية بتفاصيل حالة الطقس من أجل التكيف معها وتوفيق أوضاعهم وخاصة خلال فصل الربيع والذي يتميز بالتقلبات الجوية، حيث ناشدت الهيئة الجميع بضرورة متابعة النشرات الجوية من أجل التكيف مع حالة الطقس.

بيان الهيئة بتفاصيل طقس الغد السبت 4 أبريل 2020

أكد البيان الصادر عن الهيئة أن القاهرة الكبرى ومناطق الوجه البحري سوف تشهد طقس حار نهاراً مائل للبرودة ليلاً مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال الساعات القادمة، مع وجود شوائب عالقة نهاراً.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس الغد السبت سوف تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد.

أما بالنسبة للسواحل الشمالية الغربية سوف يكون مائل للحرارة نهاراً مائل للبرودة ليلاً وتنشط الرياح التي تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس حار نهاراً مائل للبرودة ليلاً مع نشاط للرياح.

درجات الحرارة المتوقعة غداً السبت

وتشهد مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس مائل للحرارة نهاراً لطيف ليلاً مع اعتدال للرياح، ويكون شديد الحرارة نهاراً على شمال الصعيد وجنوبها لطيف ليلاً والرياح معتدله بحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.