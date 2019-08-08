أعلنت الهيئة العامة للأرصاد عن حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى 1440-2019، حيث يتوقع خبراء الطقس في مصر معتدل على السواحل الشمالية رطب وحاراً على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على محافظات الجنوب والصعيد وسيناء نهاراً لطيف ليلاً على كافة الأنحاء، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية بينما تكون الرياح معتدلة، وبحسب حالة الطقس في هذا الوقت من العام فهي طبيعية معتدلة، وفي هذا السياق طمأنت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين أن أجواء العيد صالحة للخروج والتنزه في الحدائق أو الذهاب إلى المصايف والشواطئ والتمتع بالإجازة، وكل عام وأنتم بخير.

حالة الطقس خلال أيام العيد في مصر

كشف خبراء الطقس أن حالة الجو خلال أيام عيد الأضحى سوف تكون معتدلة وتتراوح درجات الحرارة بين التالي:-

الوجة البحري والقاهرة تتراوح الحرارة ما بين 36-38 درجة مئوية.

السواحل الشمالية 32 – 33 درجة.

شمال الصعيد 38 – 40 درجة.

جنوب الصعيد حار 40-42 درجة.

أما عن جنوب سيناء 38 – 40 درجة.

حالة الطقس أيام العيد في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى بأن تشهد الأراضي المقدسة طقس شديد الحرارة،كما يمكنكم التعرف على المزيد من تفاصيل الطقس من خلال رابط موقع الهيئة العامة للأرصاد واختيار المدينة لمعرفة حالة الطقس

تكون درجات الحرارة على النحو التالي:-

السبت 40-29

الأحد 40-29

الإثنين 41-30

الثلاثاء 41-30

فيما تكون نسبة الرطوبة 31% والرياح كما هو موضح بالصورة.