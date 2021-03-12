الأرصاد تكشف حقيقة وصول موجة الغبار غير المسبوقة إلي مصر من الخليج

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حجم تأثير موجة الغبار غير المسبوقة التي تشهدها عدد من الدول الخليجية علي مصر، بعد أن تسببت في انعدام للرؤية الأفقية في الكثير من الدول في الخليج مثل الكويت وشمال المملكة العربية السعودية، وجنوب العراق.

وأوضحت الأرصاد في بيان لها اليوم الجمعة 12 مارس، أن مصر لن تتأثر بهذه الموجة ولن تصل تأثيرها إلي مصر، والتي تتوقع أن تستمر إلي مدة تصل إلي 18 ساعة مقبلة.

طقس غدا السبت

وكشفت الأرصاد، أنه من المتوقع أن يسود طقس غدا السبت دافي علي محافظات القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري وكذلك محافظات شمال الصعيد، ويكون معتدل علي مناطق السواحل الشمالية ويكون مائل للحرارة علي جنوب سيناء.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون الطقس حار علي جنوب البلاد في النهار، ويكون النهار شديد البرودة علي أغلب محافظات الجمهورية علي القاهرة الكبري وعلي محافظات شمال وجنوب الصعيد، ويكون بارد في الليل علي جنوب سيناء.

شبورة مائية صباحية

وحذرت الأرصاد من تكاثف الشبورة المائية الكثيفة في الساعات الأولي من الصباح علي أغلب مناطق الجمهورية، القريبة من المسطحات المائية ونهر النيل والسريعة المؤدية من وإلي القاهرة وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.