الأرصاد تكشف طقس أخر 3 أيام في العام: شبورة مائية وانخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة طقس الـ 3 أيام الأخيرة في العام أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، والظواهر الجوية المتوقعة خلال تلك الفترة وأماكن تساقط الأمطار علي مناطق الجمهورية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة مازالت في المعدلات الطبيعية علي الرغم من بدء فصل الشتاء بشكل رسمي، حيث لم تشهد البلاد أي ظواهر جوية عنيفة أو قوية حتي الآن وهناك استقرار كبير في الأحوال الجوية .

شبورة مائية كثيفة

أعلنت الأرصاد في بيانها، اليوم الاثنين، أن الثلاثة أيام المقبلة ستشهد تكاثف شديد للشبورة المائية خاصة في ظل الساعات الأولي الصباح، وتتأثر بها مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء وشمال الصعيد ومدن القناة.

وكشف الخبراء أن سبب تكون الشبورة المائية هو وجود الكتل الهوائية الرطبة المؤثرة علي البلاد، وكذلك انخفاض درجات الحرارة الصغري وكذلك سرعات الرياح، حيث تؤثر كل ذلك في تكون الشبورة التي تصل في بعض المناطق إلي حد الضباب في الصباح الباكر.

فرص سقوط الأمطار

وكشف خبراء الأرصاد، أماكن سقوط الأمطار، حيث أعلنت أن سلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية ستتعرض لأمطار خفيفة علي بعض المناطق وتكون علي فترات متقطة في الثلاث الأيام المقبلة، ولا توجد أي ظواهر جوية باستنثاء الأمطار.

توخي الحذر

وحذرت الأرصاد الجوية في بيانها المواطنين خاصة السائقين وطالبتهم بضرورة توخي الحذر في الساعات الأولي من الصباح بسبب انخفاض الرؤية الكبيرة علي الطرق الزراعية منها خاصة القريبة من المسطحات المائية ونهر النيل خاصة في مناطق وسط الدلتا ومحافظات القاهرة الكبري ومدن القناة وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان اليوم، أن درجات الحرارة المتوقعة خلال ال72 ساعة المقبلة ستأتي علي النحو التالي: