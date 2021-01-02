الأرصاد تكشف طقس الأحد.. شبورة كثيفة وليل شديد البرودة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد الثالث من يناير 2021، والظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحذرت الأرصاد في بيان لها اليوم السبت، من تواصل تكاثف الشبور المائية علي بعض مناطق الجمهورية خاصة الطريق السريعة القريبة من نهر النيل والمسطحات المائية والتي تتطلب توخي الحذر من المواطنين خاصة السائقين والتي تسببت في بعض الحوادث خلال الأيام الماضية.

طقس مائل للدفء نهار شديد البرود ليلا

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن طقس نهار الغد الأحد سيكون مائل للدفء علي محافظات القاهرة الكبري ومناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية وكذلك محافظات شمال الصعيد، أما علي جنوب سيناء سيكون الطقس دافئ ومائل للحرارة علي محافظات جنوب الصعيد.

أما ليل الغد حسب الأرصاد سيكون بارد علي محافظات القاهرة الكبري ومناطق الوجه البحري وكذلك مناطق السواحل الشمالية وعلي جنوب سيناء وشديد البرودة علي محافظات شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

رياح معتدلة وشبورة مائية

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيانها، أنه متوقعة أن تكون الرياح في طقس الغد معتدلة علي أغلب الأنجاء، حيث تكون علي محافظات القاهرة الكبري والوجه البحري معتدلة، وكذلك مناطق السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وكذلك مناطق شمال الصعيد ومحافظات جنوب الصعيد تكون الرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد من تكاثف الشبورة المائية لحد تصل إلي الضباب في بعض المناطق، حيث تتعرض القاهرة الكبري والوجه البحري لشبورة مائية خاصة في الساعات الأولي من الصباح، وكذلك مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد ومدن القناة خاصة في المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية إلي ومن القاهرة والوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المتوقعة غدا جاءت علي النحو التالي: