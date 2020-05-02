الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة الطقس في مصر غدا الأحد (بيان بدرجات الحرارة)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس في مصر غدا الأحد 3 مايو الموافق 10 رمضان 1441هـ، إذ تشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، طقسًا مائلا للحرارة في النهار شديد البرودة في الليل، مع وجود شبورة مائية صباحًا، وهبوب رياح معتدلة، تنشط أحيانا على بعض المناطق.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أني تشهد مناطق السواحل الشمالية الغربية، طقسًا معتدلا في ساعات النهار، باردًا في الليل، مع هبوب رياح معتدلة، فيما يكون الطقس في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل في النهار شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على وسط سيناء.

حالة الطقس في مصر غدا الأحد

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد عن حالة الطقس في مصر غدا الأحد، فإن مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تشهد طقسًا مائلا للحرارة في النهار، لطيفً في الليل، مع هبوب رياح معتدلة تنشط على بعض المناطق.

أما في شمال الصعيد فتشهد طقسًا حارًّا في النهار، لطيفًا في الليل مع هبوب رياح معتدلة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة في ساعات النهار، معتدلًا في الليل، وهبوب رياح معتدلة.

درجات الحرارة غدا الأحد

وفي سياق توقعات حالة الطقس غدًا الأحد، فإن درجات الحرارة العظمى والصغرى تستمر في الارتفاع، إذ تأتي على النحو التالي في عدد من المحافظات والمدن: