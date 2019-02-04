الأرصاد| تكشف عن حالة الطقس ومناطق سقوط الأمطار الرعدية غداً الثلاثاء في مصر 5-2-2019

حالة الطقس غداً في مصر، صرحت هيئة الأرصاد الجوية العامة عن طقس غداً الثلاثاء في مصر ودرجات الحرارة، مؤكدة حدوث ارتفاع في درجات الحرارة غداً وسيادة طقس مائل إلى الحرارة وذلك على السواحل الشمالية للبلاد، كما أنه يكون حار على معظم الأنحاء في النهار، بينما يكون طقس بارد في الليل، كما صرحت أيضاً بتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مصاحبة سقوطاً للأمطار وذلك على أغلب الأرجاء، وتكون أمطاراً رعدية تصل إلى حد السيول، على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق سيناء، وحدوث نشاط للرياح الجنوبية الشرقية وتكون محملة بالرمال والأتربة على البلاد من ناحية الغرب، وشمال الصعيد والقاهرة والمناطق المكشوفة من الوجه البحري، وتنشط أيضاً على البحر المتوسط مما تؤدي إلى حدوث اضطرابات للملاحة النهرية.

درجات الحرارة في مصر غداً

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة / 31 16.

طنطا / 30 15.

الإسكندرية / 27 13.

مطروح / 19 13.

بورسعيد / 26 16.

دمياط / 25 16.

الزقازيق / 26 14.

الإسماعيلية / 31 13.

السويس / 28 12.

العريش / 29 15.

شرم الشيخ / 29 19.

الغردقة / 28 15.

الفيوم / 30 13.

بني سويف / 30 13.

المنيا / 30 14.

أسيوط / 30 14.

سوهاج / 32 14.

قنا / 33 15.

الأقصر / 33 15.

أسوان / 34 17.

أبو سمبل / 35 17.

الوادي الجديد / 31 16.

حلايب / 26 19.

شلاتين / 27 18.