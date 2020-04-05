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الأرصاد تكشف عن موعد تحسن الطقس بعد ظهور الرياح المثيرة للأتربة على القاهرة

بواسطة رحاب على
رياح مثيرة للأتربة

قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين أن الرياح المثيرة للأتربة والرمال ظهرت في مصر في الساعات الأولى من صباح اليوم، وبالتحديد في محافظة القاهرة وبعض المناطق في شمال البلاد،، موضحاً أن تلك الرياح من المتوقع أن تنتهي بنهاية اليوم.

رياح مثيرة للأتربة على القاهرة

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك كتلة هوائية مؤثرة هي التي تسببت في ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى نشاط الرياح، مشيراً إلى أن الوضع سيتغير في الليل كما ستهدأ حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة ليعود الطقس إلى حالته الطبيعية.

الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس

وأشار شاهين إلى أن الطقس في نهاية اليوم سيشهد تراجعاً في درجات الحرارة بصورة ملحوظة حيث يشعر بها المواطنين، مؤكداً أن درجات الحرارة ستنخفض عن الوضع الطبيعي لها عن اليومين الماضيين وأن درجات الحرارة بداية من غداً الاثنين سوف تتراوح ما بين 26 إلى 27 درجة على محافظة القاهرة أما على محافظات الشمال فستنخفض لتصل إلى 22 درجة.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فرصة سقوط الأمطار غداً قد تكون ضعيفة ومن الجائز أن تسقط الأمطار بصورة خفيفة على بعض المناطق بالوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وقد تمتد إلى محافظة القاهرة.

ونصح شاهين جميع المواطنين بعدم  تخفيف الملابس وحالة الرغبة في ذلك يفضل أن يكون بحذر شديدا مشيراً إلى أن درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة ستصبح متذبذبة ما بين الارتفاع والانخفاض.

درجات الحرارة المتوقعة غداً

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة

رحاب على

رحاب على، حاصلة على ليسانس أداب، دراسات عليا بكلية التربية جامعة الإسكندرية، شهادة إعلامي المستقبل عقب اجتياز الدورة التدريبية في برنامج بناء القدرات الإعلامية لشباب الإعلاميين

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