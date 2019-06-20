الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة واعتدال درجات الحرارة وحالة الطقس في مصر

أعلن رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال عن حالة الطقس في مصر وموعد انكسار الموجة الحارة التي تضرب البلاد، وأكد أن حالة طقس الخميس هي ذروة الموجة الحارة وتبدأ درجات الحرارة بالانكسار تدريجيا بداية من الجمعة وتنخفض درجات الحرارة العظمي لتتراوح بين 36 و 37 درجة في الوجه البحري والقاهرة واليكم تفاصيل حالة الطقس في مصر ليوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2019.

حالة الطقس في مصر

تنخفض درجات الحرارة في مصر بداية من الجمعة ويعتدل الطقس نسبيا بعد الموجة الحارة المصحوبة بارتفاع نسبة الرطوبة وتصبح معدلات درجات الحرارة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 37 23 المحلة 35 21 الجيزة 37 23 المنصورة 35 21 الشرقية 37 22 دمنهور 34 21 بورسعيد 29 23 الاسكندرية 27 24 الاسماعيلية 35 23 شرم الشيخ 38 29 السويس 35 25 اسوان 46 32 طنطا 36 21 الاقصر 44 31

نسبة الرطوبة

أعلن الدكتور أحمد عبد العال في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح البلد أن هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة في الجو وما زالت تسجل نسبة 65% وهذا يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة وسوء حالة الطقس، وأضاف أن الشبورة المائية ستكون على مناطق من شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة.

حركة الرياح

تكون الرياح مختلفة الاتجاهات معتدلة السرعة في جميع الانحاء وتنشط فقط على مناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء وتكون مثيرة للغبار والأتربة.