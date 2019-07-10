الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. وتحذر من طقس الجمعة وارتفاع نسب الرطوبة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الخميس مائلا للحرارة على السواحل الشمالية ، وتشتد الحرارة على باقي الأنحاء في النهار ويكون لطيفا ليلا، أما عن طقس الجمعة المقبل فتوقع الدكتور أحمد عبد العال رئيس الأرصاد أن تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

انكسار الموجة الحارة

وصرح عبد العال في تصريحات تليفزيونية على إحدى القنوات الفضائية، أن انتهاء الموجة الحارة يكون بداية من يوم السبت الموافق 13 يوليو 2019 ويكون معدل الانفخاض بنحو 3 درجات فتكون التوقعات أن درجة الحرارة تصل إلى 37 درجة مئوية.

ارتفاع نسبة الرطوبة

وأكد الدكتور عبد العال على ارتفاع نسب الرطوبة فتسجل نحو 90% على السواحل الشمالية و80% على الوجه البحري والقاهرة ، مما يعطي شعورا بالإحساس بحرارة الجو وارتفاع مشيرا إلى أن تكون درجة الحرارة غدا الخميس 38 درجة.

اضطراب الملاحة البحرية

أما عن حالة البحر واضطراب الملاحة البحرية فيكون من نصيبها لكن بدرجات بسيطة لهبوب الرياح المعتدلة والتي تكون أغلبها شمالية غربية وتنشط على خليج السويس، كما توقع خبراء الأرصاد تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على الأجزاء الشمالية من البلاد، وبسبب ظهور الشبورة فتقل الرؤية.

من متوسطة خفيفة لمعتدلة تكون حالة البحر ويرتفع الموج من متر إلى مترين.

درجات الحرارة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة فهي كالآتي: